أمريكا توقف نشر قواتها في بولندا في إطار خطة لخفض القوات في أوروبا

الجمعة 15 مايو 2026 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وارسو/وكالات/

ذكرت مصادر لوكالة أسوشيتد برس "أ ب"، أن الولايات المتحدة أوقفت نشر قواتها في بولندا في إطار خطة لخفض القوات في أوروبا والتي كانت تركز في البداية على ألمانيا.

وكشف مسئولون أمريكيون، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" تعمل على تقليص أعداد قواتها في أوروبا بآلاف الجنود، وذلك عبر إلغاء عمليات نشر جديدة إلى بولندا وألمانيا، بدلاً من سحب القوات المتمركزة هناك بالفعل، وذلك في وقت تتواصل فيه خلافات الرئيس دونالد ترامب مع الحلفاء بشأن الحرب على إيران ويطالب بإجراء تغييرات.

وأكد العديد من المسئولين الأمريكيين، أن نحو 4000 جندي من لواء المشاة المدرع الثاني، تابع لفرقة الفرسان الأولى، لن يتوجهوا إلى بولندا هذا الأسبوع.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت سابقًا عن خفض القوات الأمريكية في ألمانيا فقط، مما أثار تساؤلات وانتقادات في كل من وارسو وواشنطن.

وقال مسئولان لوكالة "أ ب"، إنه تم إلغاء عمليات النشر بعد أن وقع وزير الدفاع بيت هيجسيث على مذكرة وجهت هيئة الأركان المشتركة إلى سحب لواء قتالي من أوروبا. وأشار أحدهما إلى أن اختيار الوحدة التي سيتم سحبها تم تركه للقادة العسكريين.

