نتنياهو وكاتس يؤكدان : استهداف مسؤول حماس العسكري عزالدين الحداد في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس حكومة دولة الاحتلال ووزير الجيش كاتس، انه تم استهداف المسؤول العسكري لحركة حماس في قطاع غزة عز الدين الحداد، حسب مواقع عبرية.

وجاء في البيان، بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي الآن في غزة هجومًا استهدف عزّ الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر.

وقال البيان إن الحداد كان مسؤولًا عن قتل واختطاف وإلحاق الأذى بآلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الحداد احتجز الأسرى الإسرائيليين بـ”وحشية شديدة”، ونفّذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجريد حماس من سلاحها ونزع السلاح من قطاع غزة.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبّقان سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط أعدائها مسبقًا.

وختم بالقول:

“سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر. وهذه رسالة واضحة لكل من يسعى لقتلنا: عاجلًا أم آجلًا ستصل إليكم إسرائيل.

وقامت طائرات حربية بقصف شقة في حي الرمال، أدى إلى إصابات متعددة..

من جهتها قالت مصادر محلية ان 4 مواطنين استعدوا على الأقل وأصيب 20 آخرون، مساء اليوم الجمعة، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا شقة سكنية ومركبة مدنية بمدينة غزة.

وأفادت المصادر أن طيران الاحتلال قصف شقة سكنية مأهولة في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين، واندلاع النيران داخل الشقة.

وذكرت مصادر طبية في وقت سابق أن شهيدا و5 إصابات وصلوا إلى مستشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلي في حي الرمال.