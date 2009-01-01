  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اربعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة وسيارة

نتنياهو وكاتس يؤكدان : استهداف مسؤول حماس العسكري عزالدين الحداد في غزة

الجمعة 15 مايو 2026 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وكاتس يؤكدان : استهداف مسؤول حماس العسكري عزالدين الحداد في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس حكومة دولة الاحتلال ووزير الجيش كاتس، انه تم استهداف المسؤول العسكري لحركة حماس في قطاع غزة عز الدين الحداد، حسب مواقع عبرية.

وجاء في البيان، بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي الآن في غزة هجومًا استهدف عزّ الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر.

وقال البيان إن الحداد كان مسؤولًا عن قتل واختطاف وإلحاق الأذى بآلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الحداد احتجز الأسرى الإسرائيليين بـ”وحشية شديدة”، ونفّذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجريد حماس من سلاحها ونزع السلاح من قطاع غزة.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبّقان سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط أعدائها مسبقًا.

وختم بالقول:

“سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر. وهذه رسالة واضحة لكل من يسعى لقتلنا: عاجلًا أم آجلًا ستصل إليكم إسرائيل.

وقامت طائرات حربية بقصف شقة في حي الرمال، أدى إلى إصابات متعددة..

من جهتها قالت مصادر محلية ان 4 مواطنين استعدوا على الأقل وأصيب 20 آخرون، مساء اليوم الجمعة، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا شقة سكنية ومركبة مدنية بمدينة غزة.

وأفادت المصادر أن طيران الاحتلال قصف شقة سكنية مأهولة في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين، واندلاع النيران داخل الشقة.

وذكرت مصادر طبية في وقت سابق أن شهيدا و5 إصابات وصلوا إلى مستشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلي في حي الرمال.

IMG_4800

الأكثر قراءة اليوم

تقرير استخباراتي أمريكي يكشف: ترامب قدم للصين هدية كبيرة بشنه الحرب على ايران ..

قلقٌ كبيرٌ في إسرائيل من إمكانية حيازة “حماس” مسيّراتٍ كحزب الله.. الاجتياح مرّة أخرى على طاولة صُنّاع القرار بالكيان و “حماس” لا تُظهِر علامات استسلامٍ

سموتريتش يطالب بالضم.. بن غفير: لدينا خطة للاستيطان في لبنان وتهجير سكان غزة والضفة

انتقادات إماراتية لنتنياهو واعتبار مزاعم زيارته للبلاد “خيالا مريضا”

نموذج "اتفاق هلسنكي".. السعودية تدرس اتفاقًا إقليميًا لعدم الاعتداء يشمل إيران لخفض التوترات في الشرق الأوسط

اسرائيل : ترامب سيقرر بشأن الحرب عند عودته من الصين والهدف القادم منشئات الوقود والطاقة ..

استطلاع القناة 12 العبرية : لا حكومة دون الأحزاب العربية.. الليكود الاكبر ونتنياهو لرئاسة الحكومة

الأخبار الرئيسية

قلقٌ كبيرٌ في إسرائيل من إمكانية حيازة “حماس” مسيّراتٍ كحزب الله.. الاجتياح مرّة أخرى على طاولة صُنّاع القرار بالكيان و “حماس” لا تُظهِر علامات استسلامٍ

"حماس”: سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأي حديث عن نزعه “تساوق مع أجندات العدو” في طمس هويتنا

سموتريتش يطالب بالضم.. بن غفير: لدينا خطة للاستيطان في لبنان وتهجير سكان غزة والضفة

اسرائيل : ترامب سيقرر بشأن الحرب عند عودته من الصين والهدف القادم منشئات الوقود والطاقة ..

تقرير استخباراتي أمريكي يكشف: ترامب قدم للصين هدية كبيرة بشنه الحرب على ايران ..