رئيس وزراء إسبانيا : نفخر بلامين يامال لرفعه العلم الفلسطيني

وكالات - سما-

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بنجم فريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.

ودافع سانشيز وهو من أبرز منتقدي إسرائيل وسبق أن وصف حربها في غزة بأنها "إبادة جماعية"، عن اللاعب الإسباني.

وقال رئيس الوزراء الإسباني في تدوينة على منصة إكس "من يرون أن التلويح بعلم دولة هو تحريض على الكراهية إما فقدوا عقلهم أو أعمى عارهم بصرهم".

وأضاف أن لامين عبّر عن التضامن الذي يشعر به ملايين الإسبان مع فلسطين، مردفا بالقول: "هذا سبب آخر لنفخر به".

وجاء رد سانشير عقب تدوينة وجّه خلالها وزير جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس انتقادات إلى النجم الإسباني، قائلا إنه اختار "التحريض على الكراهية" ضد بلاده. وقال كاتس على منصة إكس باللغة الإسبانية "آمل بأن ينأى ناد كبير ومحترم مثل برشلونة بنفسه عن هذه التصريحات، وبأن يوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض أو لدعم الإرهاب".

وكان النجم الإسباني الشاب لامين يامال (18 عاما)، الذي تعود أصوله للمغرب ويعتنق الدين الإسلامي، قد لوح بعلم فلسطيني كبير من على حافلة مكشوفة خلال موكب الاحتفال الذي نظمته برشلونة في شوارع المدينة، الاثنين، وشهد حضور نحو 750 ألف مشجع للاحتفال بحصد لقب الدوري. كما نشر اللاعب صورا له وهو يحمل العلم على حسابه في "إنستغرام"، في خطوة تعكس تضامنه مع القضية الفلسطينية. جدير بالذكر أن العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل متدهورة منذ اندلاع حرب غزة التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. واستدعت إسرائيل سفيرها لدى إسبانيا بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين في العام 2024، بينما أنهت مدريد رسميا مهام سفيرتها في إسرائيل في مارس.

