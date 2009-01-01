هندوراس تصنف حماس والحرس الثوري "منظمتين إرهابيتين"

الجمعة 15 مايو 2026 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أعلنت حكومة هندوراس رسمياً تصنيف كل من حركة حماس والحرس الثوري الإيراني كـ"منظمتين إرهابيتين"، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن التزامها بمكافحة الإرهاب وتمويله بجميع أشكاله.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في هندوراس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس موقف البلاد الرافض للإرهاب، ويؤكد التزامها بالتعاون الدولي من أجل مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

وأصدر الرئيس الهندوراسي نصري عصفورة القرار، فيما رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بهذه الخطوة، مشيداً بما وصفه بـ"القيادة القائمة على القيم والمبادئ".

وقال ساعر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن تصنيف حماس والحرس الثوري الإيراني يمثل "دعماً مهماً للحملة العالمية ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية".

وبهذا القرار، أصبحت هندوراس الدولة السادسة والأربعين التي تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خلال العام الماضي، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على طهران بسبب أنشطتها الإقليمية ودعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس عصفورة،  قد زار إسرائيل مطلع يناير الماضي، قبل توليه منصبه رسمياً، حيث التقى وزير الخارجية الإسرائيلي وأبلغه عزمه تسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى بلاده في أول يوم عمل رسمي له، وهو ما تم بالفعل عقب توليه الرئاسة في نهاية الشهر.

