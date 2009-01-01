سموتريتش يطالب بالضم.. بن غفير: لدينا خطة للاستيطان في لبنان وتهجير سكان غزة والضفة

الجمعة 15 مايو 2026 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الأمن القومي في حكومة دولة الاحتلال الإرهابي إيتمار بن غفير، عن خطط إسرائيلية تهدف إلى تشجيع الاستيطان في لبنان، بالإضافة إلى خطط لتشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية.

وفي كلمة له يوم الجمعة، قال بن غفير: "لدينا أيضا خطط لتشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية، معربا عن رغبته في إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

من جانبه، تحدث وزير مالية دولة الاحتلال الإرهابي بتسلئيل سموتريتش عن سياسة حكومته التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قال: "منذ بداية الولاية، نحن نقود ثورة من أجل كرامة أرض إسرائيل. قمنا بتنظيم كل الاستيطان الشاب، ووافقنا على أكثر من مئة مستوطنة جديدة، و60 ألف وحدة سكنية (وحدة استيطانية)، ودعا إلى إزالة الخطوط بين مناطق أ ب ج في الضفة الغربية

وفي معرض حديثه عن الحرب المتواصلة، أضاف سموتريتش: "لقد مرت سنتان ونصف ونحن في خضم حرب صعبة وطويلة، حرب تكلفنا أثمانا باهظة، ولكنها تحقق أيضا إنجازات كبيرة في جميع جبهات القتال".

وأضاف: " اليوم دولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وأعداؤها أضعف من أي وقت مضى".

