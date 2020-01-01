انتقادات إماراتية لنتنياهو واعتبار مزاعم زيارته للبلاد “خيالا مريضا”

بين تأكيد النفي الرسمي والتحذير من الادعاءات، برزت مواقف إماراتية، الخميس، انتقدت إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووصفت مزاعم زيارته لأبوظبي بأنها نتاج “خيال مريض”.

والأربعاء، ادعى مكتب نتنياهو، في بيان، أنه “زار الإمارات بشكل سري والتقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد”، وذلك “في خضم عملية زئير الأسد”، وهو اسم تستخدمه إسرائيل للحرب التي شنتها مع واشنطن على إيران.

وفي اليوم ذاته، نفت وزارة الخارجية الإماراتية، عبر بيان، “صحة ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها”، وذلك بعد بيان مكتب الأخير.

وأكدت الإمارات، وفق بيان خارجيتها، أن “علاقاتها مع إسرائيل معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن عام 2020، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية”.

وأشارت إلى أن “أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”، داعية إلى “عدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية”.

ـ تأكيد للنفي

وتنوعت التفاعلات بين إعادة نشر رواية أبو ظبي الرسمية بشأن نفي حدوث الزيارة، إذ نقلت وسائل إعلام إماراتية، بينها “سكاي نيوز عربية”، النفي وأبرزته في أكثر من تغطية، فضلا عن موقعي “الاتحاد” و”البيان”.

كما نقل الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي، نص النفي الإماراتي بشأن الزيارة.

ـ تحذيرات ورسائل غير مباشرة

وانتقل دعم رواية أبو ظبي من مرحلة التأكيد إلى التحذير، إذ قال الكاتب الإماراتي أمجد طه، في منشور عبر حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية الخميس: “في الشرق الأوسط، لا تحاول أبدا التحرك خلف ظهر الإمارات أو دون موافقتها. العواقب ستكون شديدة”.

وأضاف طه، موجها اللوم: “أنت لا تحدد القواعد. الإمارات تحدد معاييرها.. إذا أردت أن تكون صديقا جيدا، فاتبعها. كل خطوة منسقة. نحن هنا لنفوز، ولا أحد يخطط أو يحسب أو ينفذ بشكل أفضل من الإمارات”.

ولم يحدد طه، الجهة التي يقصدها، غير أن مدونين اعتبروا أن حديثه موجه إلى إسرائيل، ومن بينهم خالد لطفي الذي قال: “إذا فهمت تغريدتك بشكل صحيح، فهي موجهة إلى إسرائيل بعد تغريدة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وإنكار الإمارات”.

ـ مهاجمة نتنياهو

وانتقلت الرسائل غير المباشرة إلى انتقادات أكثر حدة، إذ هاجم الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، في منشور عبر حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، نتنياهو ووصفه بأنه صاحب “خيال مريض”.

وقال عبد الله: “الإمارات تنفي نفيا قاطعا أن مجرم الحرب نتنياهو زار الإمارات في أي وقت من الأوقات، فلا أهلا ولا سهلا بمجرم حرب وقاتل أطفال غزة على أرض الإمارات الطاهرة”.

وأضاف: “الزيارة التي يتحدث عنها نتنياهو من وحي خياله المريض، وقد عرف عنه أنه كثير الكذب، وأطلق هذه الكذبة لخدمة أغراض انتخابية انتهازية”.

ـ جدل مستمر

ولم يغلق نفي أبوظبي لزيارة نتنياهو، وما تبعه من مواقف إماراتية مؤيدة، باب الجدل بشأن تلك الزيارة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بعض الشاشات الإعلامية، لا سيما الإيرانية، وفق رصد أجرته الأناضول.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن “اتفاقيات أبراهام” لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.

وينتظر نتنياهو خوض انتخابات هذا العام وسط تراجع في شعبيته ومخاوف من عودته إلى الحرب ضد إيران، بحسب مراقبين.