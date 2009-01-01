اسرائيل : ترامب سيقرر بشأن الحرب عند عودته من الصين والهدف القادم منشئات الوقود والطاقة ..

الجمعة 15 مايو 2026 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

في إسرائيل، يُعتقد أن ترامب سيقرر ما إذا كان سيجدد الحرب على إيران عند عودته من زيارته للصين في نهاية الأسبوع.

وبحسب مصادر إسرائيلية، يواجه الرئيس خيارين رئيسيين: استئناف القتال، كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن يحدث، أو تجديد حصار هرمز - عملية "مشروع الحرية" الأمريكية.

مع ذلك، بحسب قناة كان الإسرائيلية من المحتمل أيضاً أن يقرر ترامب في نهاية زيارته التاريخية للصين "عدم اتخاذ قرار".

وأفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة هآرتس بأنه على الرغم من عدم وجود حالة تأهب غير عادية في الوقت الراهن، إلا أن احتمال تجدد القتال في الأيام المقبلة قائم.

وقد أجرى نتنياهو عدة مباحثات حول هذا الموضوع.

في غضون ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية وأمريكية بأن محادثات جرت خلال الأسبوع الماضي بين مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين كبار في القيادة المركزية الأمريكية. لكن، لم يحسم الرئيس ترامب قراره بعد بشأن استئناف الحرب.

خلال المحادثات بين كبار المسؤولين، طُرح احتمال أن يأمر الرئيس ترامب بشن هجمات موجهة على إيران، لا سيما على منشآت الوقود والطاقة. والهدف من ذلك هو تمكين الإيرانيين من العودة إلى طاولة المفاوضات مقابل التخلي عن أسلحتهم النووية. وقد اتخذت إسرائيل استعدادات لهذا السيناريو، وخاصةً تحسباً لرد إيراني، واستمرار عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

