استطلاع القناة 12 العبرية : لا حكومة دون الأحزاب العربية.. الليكود الاكبر ونتنياهو لرئاسة الحكومة

الجمعة 15 مايو 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة 12 الإسرائيلية أنه إذا أُجريت الانتخابات اليوم، فإن كتلة الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستفوز.

ومع اقتراب موعد الانتخابات ، يبدو أن الكتلتين لا تزالان عالقتين في مأزق، عاجزتين عن حصد 61 مقعدا.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن أحزاب المعارضة عاجزة في الغالب عن الوصول إلى العدد المطلوب من المقاعد دون الأحزاب العربية، كما أن معظم ناخبي الكتلة يعارضون انضمامها إلى الحكومة.

وفيما يتعلق بمسألة أهلية المرشح لرئاسة الوزراء، ليتفوّق نتنياهو على منافسيه. وفي مقارنة بين نتنياهو وبينيت، حصل نتنياهو على تأييد 40% من المشاركين، مقابل 33% لبينيت.

ومع ترشح بينيت ولابيد وإيزنكوت معا، قفزت القائمة إلى مصاف أكبر الأحزاب بـ38 مقعدا.

في هذه الحالة، تعزز الليكود بحصوله على 27 مقعدا، واكتفى حزب "الديمقراطيين" بـ10 مقاعد.

وحصل كل من شاس وإسرائيل بيتنا وعوتسما يهوديت على 9 مقاعد. وحصل حزب "يهودية التوراة الموحدة" على 8 مقاعد، وحصلت الأحزاب العربية على 5 مقاعد لكل منها، بينما لم يتجاوز سموتريتش نسبة الحسم.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد على النحو الآتي:

الليكود: 27 مقعدا.

"بِياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 24 مقعدا.

"يَشار": 15 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"شاس": 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد

