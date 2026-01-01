نتنياهو: ضرباتنا العسكرية منعت طهران من امتلاك سلاح نووي

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس 14 أيار/ مايو 2026، بأن العمليات العسكرية المباشرة التي نفذتها إسرائيل ضد إيران كانت العامل الحاسم في منع طهران من الحصول على القدرة النووية حتى الآن.

وأكد نتنياهو، في تصريحات تناولت التطورات الإقليمية، أنه "لولا الحربين اللتين شنّتهما إسرائيل على إيران، لكانت طهران تملك اليوم سلاحاً نووياً".

واعتبر أن التحركات العسكرية الإسرائيلية، التي استهدفت البنى التحتية العسكرية والمنشآت الحساسة في الداخل الإيراني خلال الفترات الماضية، أدت إلى عرقلة المشروع النووي الإيراني وتقويض طموحات طهران في فرض هيمنتها النووية على المنطقة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، وسط تأكيدات إسرائيلية مستمرة على مواصلة العمل لمنع إيران من تجاوز "الخطوط الحمراء"، وضمان أمن إسرائيل واستقرارها الإقليمي عبر استراتيجية الضربات الاستباقية.