  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: ضرباتنا العسكرية منعت طهران من امتلاك سلاح نووي

الخميس 14 مايو 2026 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: ضرباتنا العسكرية منعت طهران من امتلاك سلاح نووي



القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس 14 أيار/ مايو 2026، بأن العمليات العسكرية المباشرة التي نفذتها إسرائيل ضد إيران كانت العامل الحاسم في منع طهران من الحصول على القدرة النووية حتى الآن.

وأكد نتنياهو، في تصريحات تناولت التطورات الإقليمية، أنه "لولا الحربين اللتين شنّتهما إسرائيل على إيران، لكانت طهران تملك اليوم سلاحاً نووياً".

واعتبر أن التحركات العسكرية الإسرائيلية، التي استهدفت البنى التحتية العسكرية والمنشآت الحساسة في الداخل الإيراني خلال الفترات الماضية، أدت إلى عرقلة المشروع النووي الإيراني وتقويض طموحات طهران في فرض هيمنتها النووية على المنطقة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، وسط تأكيدات إسرائيلية مستمرة على مواصلة العمل لمنع إيران من تجاوز "الخطوط الحمراء"، وضمان أمن إسرائيل واستقرارها الإقليمي عبر استراتيجية الضربات الاستباقية.

الأكثر قراءة اليوم

زلزال سياسي ..الائتلاف الحكومي في اسرائيل يتقدم بمشروع لحل الكنيست ..

غزة: جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية محدودة شرق دير البلح وتقليص المساعدات الدولية

ملادينوف يدرس إدخال «لجنة غزة» إلى مناطق ستنسحب منها إسرائيل بعيداً عن سيطرة حماس

ما هي درة التاج التي يخطط لها نتنياهو في حال اندلاع الحرب مجدداً مع ايران ؟

مُحلّلٌ إسرائيلي يضع سيناريو زوال الدولة : “لا طعم للعيش هنا ويجب المغادرة”..

الأول منذ عشر سنوات .. حركة فتح تعقد مؤتمرها لانتخاب قيادة جديدة في ظل تحديات مصيرية

ليبرمان: نتنياهو قد يبادر لعملية عسكرية في غزة لأهداف انتخابية فقط

الأخبار الرئيسية

مُحلّلٌ إسرائيلي يضع سيناريو زوال الدولة : “لا طعم للعيش هنا ويجب المغادرة”..

القيادة المركزية الأمريكية: حماس وحزب الله والحوثيون أصبحوا معزولين تماما عن إمدادات إيران

“حزب الله” ينفذ 7 هجمات ضد قوات وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان وإصابة 3 إسرائيليين بسقوط مسيرة على رأس الناقورة

ليبرمان: نتنياهو قد يبادر لعملية عسكرية في غزة لأهداف انتخابية فقط

كلمة الرئيس عباس في المؤتمر الثامن لحركة "فتح": محطة مفصلية لمراجعة مسيرتنا وسط مخاطر وجودية ..