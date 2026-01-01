المؤتمر العام الثامن لحركة فتح ينتخب الرئيس محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع

الخميس 14 مايو 2026 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

انتخب أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، اليوم الخميس، الرئيس محمود عباس رئيسا لحركة فتح بالإجماع.

وقد صوت أعضاء المؤتمر بالإجماع على انتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً وقائداً عاما للحركة، إذ أجمع الأعضاء على أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس في قيادة هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا وثقتهم الكاملة في قيادته.

والرئيس محمود عباس، رئيس منتخب لدولة فلسطين ورئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح مع رفاق دربه المؤسسين، وقاد السلطة الوطنية الفلسطينية في أصعب الظروف وما زال متحملا لهذه المسؤولية العظيمة.

