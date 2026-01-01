مُحلّلٌ إسرائيلي يضع سيناريو زوال الدولة : “لا طعم للعيش هنا ويجب المغادرة”..

القدس المحتلة/سما/

ما زال مقال الصحافيّ الإسرائيليّ آري شافيط، في صحيفة (هآرتس) العبريّة، والذي جاء تحت عنوان: “إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة”، يقُضّ مضاجع صنّاع القرار في تل أبيب، حيث كتب أنّه يُمكن أنْ يكون كلّ شيءٍ ضائعًا، ويمكن أننّا اجتزنا نقطة اللا عودة، ويمكن أنّه لم يعُد من الممكن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتحقيق السلام، ويمكن أنّه لم يعُد بالإمكان إعادة إصلاح الصهيونيّة وإنقاذ الديمقراطيّة وتقسيم البلاد، طبقًا لأقواله.

ومضى الصحافيّ الصهيونيّ قائلاً إنّه: “إذا كان الوضع كذلك، فإنّه لا طعم للعيش في البلاد، يجب مغادرة البلاد”. لافتًا في الوقت عينه إلى أنّه “إذا كانت الإسرائيليّة واليهوديّة ليستا عامليْن حيوييْن في الهويّة، وإذا كان هناك جواز سفرٍ أجنبيٍّ، ليس فقط بالمعنى التقنيّ، بل بالمعنى النفسيّ أيضًا، فقد انتهى الأمر. يجب توديع الأصدقاء والانتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين”.

وأردف: “من هناك، من بلاد القوميّة المتطرفة الألمانيّة الجديدة، أوْ بلاد القوميّة المتطرفة الأمريكيّة الجديدة، يجب النظر بهدوءٍ ومشاهدة دولة إسرائيل وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. يجب أنْ نخطو ثلاث خطوات إلى الوراء، لنشاهد الدولة اليهوديّة الديمقراطيّة وهي تغرق. يمكن أنْ تكون المسألة لم توضع بعد”.

ووضع الصحافيّ إصبعه على الجرح، بل في عين نتنياهو وليبرمان والنازيين الجدد، ليوقظهم من هذيانهم الصهيوني، بقوله إنّ “الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته ليسا هما اللذان سيُنهيان الاحتلال، وليست الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبيّ هما اللذان سيوقفان الاستيطان”.

وشدّدّ على أنّ “القوّة الوحيدة في العالم القادرة على إنقاذ إسرائيل من نفسها، هم الإسرائيليون أنفسهم، وذلك بابتداع لغةٍ سياسيّةٍ جديدةٍ، تعترف بالواقع، وبأنّ الفلسطينيين متجذّرون في هذه الأرض. ويحثّ على البحث عن الطريق الثالث من أجل البقاء على قيد الحياة هنا، وعدم الموت”.

علاوة على ما جاء أعلاه، أوضح شافيط أنّ “الإسرائيليين منذ أنْ جاءوا إلى فلسطين، يدركون أنّهم حصيلة كذبة اخترعتها الحركة الصهيونيّة، استخدمت خلالها كلّ المكر في الشخصية اليهوديّة عبر التاريخ، ومن خلال استغلال (المحرقة) النازيّة وتضخيمها، استطاعت الحركة أنْ تقنع العالم بأنّ فلسطين هي أرض الميعاد، وأنّ الهيكل المزعوم موجود تحت المسجد الأقصى، وهكذا تحوّل الذئب إلى حمَلٍ يرضع من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين، حتى بات وحشًا نوويًا”، على حدّ تعبيره.

واختتم الصحافي الصهيونيّ قائلاً: “الإسرائيليون يُدركون أنّ لا مستقبل لهم في فلسطين، فهي ليست أرضًا بلا شعب، كما كذبوا”، طبقًا لأقواله.

من ناحيتها قالت المحللة الصهيونيّة، كارولينا ليندسمان، في مقالٍ نشرته بصحيفة (هآرتس) إنّ “نتنياهو سيرحل، لكن البلاد ستموت معه، لأنّنا يجب أنْ نعترف بأنّ إنجازاته في تفكيك البلاد لا تُنكر. لقد تمكّن من تدمير كلّ شيءٍ. دمر كلّ ما هو جيّد فيها، لم يبقَ شيء، لا شيء”.

ومضت قائلةَ إنّ “المجتمع الصهيونيّ منقسم، والجيش مُحلّ، والقضاة يموتون من الخوف، والإعلام مجرد برنامجٌ تلفزيونيٌّ، والكنيست أشبه بمستشفى للمجانين، والمعارضة تُشارك نتنياهو رؤيته للواقع (إيران تهديد وجودي، والفلسطينيون بلا حلّ، فقط الأحزاب الصهيونية يجب أنْ تشارك في الائتلاف الحكوميّ). العالم يكره إسرائيل، ومعاداة السامية عادت إلى مهدها السياسي. لم تعد “جديدة”، يسارية، وناقدة في جوهرها (موجهة ضد السياسة الإسرائيليّة أو الصهيونيّة)، بل أصبحت قديمةً، يمينيّةً، ودمويّةً في طبيعتها (ضدّ اليهود، وتتبنّى بفرحٍ خطاب بروتوكولات حكماء صهيون). الحقيقة هي أنّه بسبب جنوننا وجنون العالم أجمع بسبب المحرقة، وبسبب شعار (لن يتكرر أبدًا) قاد نتنياهو العالم إلى عتبة التكرار التاريخيّ”، طبقًا لأقوالها.

وشدّدّت على أنّه “مع اقتراب النهاية، يبقى سؤالٌ واحدٌ: هل مِنْ حياةٍ بعد الموت؟ الله وحده يعلم، سنموت لنرى، ربّما بعد زوال الدولة، سيولد شيءٌ جديدٌ، وسنُمنح فرصةً جديدةً للحياة الوطنية. المؤكّد أنّنا لن نُمنح حقّ العودة إلى ما كنا عليه. لا سبيل للعودة إلى ما كان، ولا مستقبل لحياة الدولة التي كانت، الدولة هي نتنياهو، ونهايتها هي نهايته، وهو مَنْ قتلها.”

واختتمت: “لقد انفجرت القنبلة في وجوهنا ألف مرّةٍ، مزقت أجسادنا، واقتلعت قلوبنا، ننتظر بصبرٍ، على أمل أنْ يُشفى الجرح ويُنقذ الجسد، لكن الوقت قد فات، فات الأوان”، على حدّ تعبيرها.