عراقجي يهاجم الإمارات ويتهمها بأنها “شريك فاعل” في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد بلاده

وكالات - سما-

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا “فاعلا” في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال عراقجي خلال مشاركته في قمة البريكس في الهند “الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان، ولا شك في ذلك. وقد اتضح أيضا أنها شاركت في هذه الهجمات، وربما تكون قد تصرفت ضدنا بشكل مباشر”.

وأثار عراقجي كذلك إلى ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن اجتماع وصفته بأنه “سري” عقده مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونفت أبو ظبي حصوله.

وأضاف “الحقيقة هي أن الإمارات كانت متورطة بشكل مباشر في العمل العدواني ضد بلادي، إذ امتنعوا حتى عن إدانة العدوان حين بدأ”.

وتابع “بات من الواضح أنهم شاركوا في هذه الهجمات، وربما حتى تصرفوا مباشرة ضدنا”.

وتشهد العلاقات بين إيران والإمارات العربية المتحدة توترا شديدا منذ 28 شباط/فبراير الفائت، عندما بدأت الضربات الأميركية الإسرائيلية، ما دفع إيران إلى الردّ بضربات على إسرائيل ودول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، ومن بينها الإمارات.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار مشوب بخروقات منذ 8 نيسان/أبريل، يواصل التلفزيون الرسمي الإيراني عرض تعليقات لمحلّلين يتهمون الإمارات بالتورط في هجمات ضد إيران خلال النزاع.

وفي مطلع أيار/مايو الجاري، حمّلت الإمارات الجمهورية الإسلامية مسؤولية ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وهو ما نفته إيران.

واتهمت إيران مرارا دول الخليج بالسماح للقوات الأميركية بتنفيذ ضربات انطلاقا من أراضيها.

إلاّ أن دول الخليج نفت هذه الاتهامات، مؤكدة حتى قبل اندلاع الحرب أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران.

وتُعَدّ الإمارات أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ومن بين قلّة من الدول العربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل عقب توقيع الاتفاقات الابراهيمية عام 2020.