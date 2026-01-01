غفير يرفع العلم الاسرائيلي داخل المسجد الاقصى بعد اقتحامه

القدس المحتلة/سما/

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك،

وقالت محافظة القدس، إن بن غفير اقتحم الأقصى، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي، وسط حراسة مشددة، وقام بحركات استفزازية ورقصات داخل باحاته، تزامنا مع تصاعد اقتحامات المستعمرين للمسجد فيما يسمى "يوم توحيد القدس".

وبدأت قوات الاحتلال، بإغلاق منطقة باب الساهرة في القدس المحتلة، تزامنا مع انتشار مكثف لعناصر الشرطة، قبيل انطلاق ما تُسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة، فيما أدى المستعمرون رقصات واستفزازات داخل البلدة، تزامنا مع اقتحامهم أحياء وأسواق المدينة قبيل انطلاق المسيرة.