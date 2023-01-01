الصحة : ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72,744 شهيدا

الخميس 14 مايو 2026 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 72,744 شهيدا، و172,588 اصابة.

وأفادت الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية: 2 شهيد (1 شهيد انتشال، 1 شهيد متأثر بجراحه) و24 اصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 857 فيما بلغ إجمالي الإصابات 2,486 إصابة، إضافة إلى تسجيل 771 حالة انتشال.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

