شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

غزة / سما /

استشهد نازح فلسطيني وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، الخميس، جراء قصف نفذته طائرة حربية مسيرة إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع في منطقة شمالية من القطاع، وسط استمرار الغارات والقصف على مناطق متفرقة.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة، بحسب مصادر ميدانية فلسطينية.

ووفق المعطيات، فإن هذه الخروقات المستمرة منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تمتد لليوم الـ217 على التوالي، وتشمل عمليات قصف مدفعي وجوي، وإطلاق نار من الآليات العسكرية، إضافة إلى نسف منازل ومنشآت مدنية، واستهداف مباشر لمناطق سكنية وخيام للنازحين ومراكز إيواء.

وفي شمال قطاع غزة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق في مخيم جباليا للاجئين ومدينة بيت لاهيا، فيما تواصل إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع منذ ساعات الفجر.

كما أفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية طال مناطق متفرقة، بينها شرق خانيونس، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، إلى جانب إطلاق نار باتجاه منازل المواطنين ومحيط مراكز الإيواء.

وفي سياق متصل، توغلت آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية في منطقة سكافي بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف باتجاه منازل المدنيين ومناطق سكن النازحين.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في إطار عمليات التدمير المتواصلة للبنية السكنية في القطاع.