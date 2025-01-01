قاض أمريكي يعلق عقوبات ترامب على ألبانيز: إضعاف آليات المساءلة الدولية

وكالات / سما/

أصدر قاض فيدرالي أمريكي الأربعاء قرارا بتعليق العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشؤون الأراضي الفلسطينية.

وأصدر القاضي الفدرالي الأمريكي ريتشارد ليون قرارا بتعليق العقوبات على ألبانيز، معتبرا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حريتها في التعبير بانتقادها حرب إسرائيل على غزة.

وكانت العقوبات، التي فرضها وزير الخارجية ماركو روبيو في تموز/يوليو 2025 بناء على أمر تنفيذي من ترامب، قد منعت ألبانيز، وهي محامية إيطالية، من دخول الولايات المتحدة والتعامل مع بنوكها، بعد توصيتها بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.

لكن زوجها وابنتها (مواطنة أمريكية) رفعا دعوى في شباط/فبراير ضد الإدارة الأمريكية، حيث أكدا أن العقوبات تجعل تلبية احتياجاتها اليومية "شبه مستحيلة"، فرد القاضي ريتشارد ليون بأن إقامتها خارج أمريكا لا تعفيها من حماية التعديل الأول، واصفا إجراءات ترامب بمحاولة "تقييد خطابها بسبب أفكارها".

وأكد القاضي ليون في حكمه أن "ألبانيز لم تفعل سوى الكلام"، وأن توصياتها مجرد رأي غير ملزم للمحكمة الدولية، معتبرا العقوبات جزءا من استراتيجية أمريكية لإضعاف آليات المساءلة الدولية.

ووجد القاضي ​الاتحادي ريتشارد ​ليون ⁠في واشنطن أن إقامة ألبانيز خارج الولايات المتحدة لا تقلل من ​الحماية التي يوفرها لها التعديل ​الأول ⁠للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترامب سعت إلى تقييد حرية التعبير بسبب "الفكرة أو الرسالة التي ⁠عبرت ​عنها".

ووصفت ألبانيز العقوبات بأنها ​جزء من استراتيجية أمريكية أوسع نطاقا تهدف إلى إضعاف ​آليات المساءلة الدولية.