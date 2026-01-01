"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في إيطاليا ومالطا

الخميس 14 مايو 2026 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في إيطاليا ومالطا



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفّر منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في مجالات عدة بالمعهد الزراعي (Mediterranean Agronomic Institute of Bari) في إيطاليا.

كما أعلنت الوزارة عن توفّر منحتين دراسيتين في جامعة مالطا للعام 2026-2027 للحصول على درجة الماجستير.

ودعت الوزارة الراغبين بالمُنافسة على هذه المنح لزيارة الرابطين الآتيين في موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل:

تفاصيل منح إيطاليا: https://tinyurl.com/2spfbd56

تفاصيل منح مالطا: https://tinyurl.com/y8jjk28h

