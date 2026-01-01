الإحصاء يعلن مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر نيسان

رام الله/سما/

أفاد جهاز الإحصاء المركزي بأن مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية سجل ارتفاعاً حاد نسبته 2.08%، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية مما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات والغاز وتكاليف النقل والشحن وانعكاسها على أسعار السلع المختلفة.

كما سجل المؤشر ارتفاعاً نسبته 0.73% في القدس، قابله انخفاضاً حاداً في قطاع غزة مقداره 4.41% خلال شهر نيسان 2026 مقارنة بشهر آذار 2026، بسبب حالة من عدم الاستقرار السوقي، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المحصلة ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 0.75%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وفق بيان الإحصاء، اليوم الخميس، انخفاضاً مقداره 0.75% في فلسطين خلال شهر نيسان 2026 مقارنة مع شهر آذار 2026، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.69%، وأسعار البطاطا بمقدار 20.60%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 16.47%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.22%، وأسعار الغاز بمقدار 4.35%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بمقدار 3.28%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 3.19%، وأسعار الخبز "الكماج" بمقدار 2.11%، وكان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار تلك السلع في قطاع غزة.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2026 مع شهر نيسان 2025، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 21.78%، (بواقع 42.84% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 3.64% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.45% في القدس).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً حاداً مقداره 4.41% خلال شهر نيسان 2026مقارنة مع شهر آذار 2026، وذلك بسبب حالة من عدم الاستقرار في أسواق القطاع حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية انخفاضاً بشكل ملحوظ في الأسواق.

وانخفضت أسعار السلع الآتية بشكل ملحوظ في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 9 شواكل/كغم، والبصل الناشف 10 شواكل/كغم، والثوم الناشف والكوسا والباذنجان 13 شيكلاً/كغم لكل منها، والبندورة بيوت بلاستيكية 14 شيكلاً/كغم، والفلفل الحار 39 شيكلاً/كغم، والملفوف والزهرة 8 شواكل/كغم لكل منهما، وخيار بيوت بلاستيكية 12 شيكلاً/كغم، والخبز 1.83 شواكل/كغم، ولحم عجل مجمد 41 شيكلاً/كغم، والدجاج 27 شيكلاً/كغم، واسطوانة الغاز 593 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والقهوة 102 شيكلاً/كغم، والسكر 5 شواكل/كغم.

ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً حاداً نسبته 2.08% خلال شهر نيسان 2026، مقارنة مع شهر آذار 2026، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "السولار" بنسبة 40.94%، وأسعار الغاز بنسبة 31.60%، وأسعار البيض بنسبة 18.26%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 15.77%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 14.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10.71%، وأسعار البطاطا بنسبة 8.50%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.83%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.50%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ السولار 8.40 شواكل/لتر، واسطوانة الغاز 101 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبيض 21 شيكلاً/كرتونة 2كغم، والبصل الناشف والبطاطا 4 شواكل/كغم لكل منهما، والثوم الناشف 15 شيكلاً/كغم، والبنزين "95" 7.90 شواكل/لتر، والبرتقال والليمون 4 شواكل/كغم، والموز 9 شواكل/كغم، والرمان 15 شيكلاً/كغم، والافوكادو 13 شيكلاً/كغم، ولحم غنم طازج 101 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 71 شيكلاً/كغم، وزيت الزيتون 43 شيكلاً/كغم.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في القدس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.73% خلال شهر نيسان 2026، مقارنة مع شهر آذار 2026، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 18.92%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.45%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 14.18%، و"البنزين" بنسبة 11.91%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.07%، وأسعار الأرز بنسبة 3.16%، وأسعار الغاز بنسبة 1.71%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط: البصل الناشف والبطاطا 5 شواكل/كغم لكل منهما، والسولار 7.89 شواكل/لتر، والبنزين "95" 8.30 شواكل/لتر، والبرتقال 5 شواكل/كغم، والليمون 7 شواكل/كغم، والموز والافوكادو 13 شيكلاً/كغم لكل منهما، وأرز حبة قصيرة 170 شيكلاً/25كغم، واسطوانة الغاز 140 شيكلاً/اسطوانة 12كغم.