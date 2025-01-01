إحصائية إسرائيلية تكشف خريطة الأسرى في السجون ..

القدس المحتلة/سما/

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إحصائية جديدة حول أعداد الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية حتى نهاية عام 2025. أظهرت وجود 8777 أسيرا بالغا إضافة إلى 351 قاصرا موزعين على فئات قانونية وتنظيمية مختلفة.

تصنيف الأسرى بحسب الوضع القانوني

"مقاتل غير شرعي"

سجلت حركة حماس العدد الأكبر ضمن هذه الفئة بواقع 1013 أسيرا و3 قاصرين، تلتها فئة غير معرف بـ112، ثم حزب الله بـ31 أسيرا وقاصر واحد، وحركة الجهاد الإسلامي بـ41 أسيرا، فيما توزعت بقية الأعداد على حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وداعش.

موقوفون لإشعار آخر

بلغ عدد الأسرى في هذه الفئة 99، بينهم 7 قاصرين ضمن فئة “غير معرف”، فيما تصدرت حركة فتح القائمة بـ22 موقوفا، تلتها حركة حماس بـ7.

موقوفون أنهوا التحقيق

أظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في هذه الفئة، حيث بلغ عدد المنتمين إلى حركة فتح 1349 أسيرا، إضافة إلى قاصرين، مقابل 642 من حركة حماس و254 من حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب عشرات الأسرى من تنظيمات أخرى، و117 قاصراً ضمن فئة “غير معرف”.

أسرى قيد التحقيق

سجلت حركة حماس العدد الأعلى بواقع 194 أسيرا، تلتها فئة غير معرف بـ52 أسيرا و10 قاصرين، ثم حركة الجهاد الإسلامي بـ31.

الاعتقال الإداري

كشفت الإحصائية أن الاعتقال الإداري ما يزال يشكل النسبة الأكبر، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين من حركة فتح 1796 أسيرا و11 قاصراً، مقابل 766 من حركة حماس و265 من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى 177 أسيراً و158 قاصراً ضمن فئة غير معرف.

الأسرى المحكومون

بلغ عدد الأسرى المحكومين من حركة فتح 762 أسيراً، مقابل 232 من حركة حماس و76 من حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب أسرى من حزب الله وتنظيمات أخرى.