  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إحصائية إسرائيلية تكشف خريطة الأسرى في السجون ..

الخميس 14 مايو 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية إسرائيلية تكشف خريطة الأسرى في السجون ..



القدس المحتلة/سما/

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إحصائية جديدة حول أعداد الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية حتى نهاية عام 2025. أظهرت وجود 8777 أسيرا بالغا إضافة إلى 351 قاصرا موزعين على فئات قانونية وتنظيمية مختلفة.

تصنيف الأسرى بحسب الوضع القانوني

"مقاتل غير شرعي"

سجلت حركة حماس العدد الأكبر ضمن هذه الفئة بواقع 1013 أسيرا و3 قاصرين، تلتها فئة غير معرف بـ112، ثم حزب الله بـ31 أسيرا وقاصر واحد، وحركة الجهاد الإسلامي بـ41 أسيرا، فيما توزعت بقية الأعداد على حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وداعش.

موقوفون لإشعار آخر

بلغ عدد الأسرى في هذه الفئة 99، بينهم 7 قاصرين ضمن فئة “غير معرف”، فيما تصدرت حركة فتح القائمة بـ22 موقوفا، تلتها حركة حماس بـ7.

موقوفون أنهوا التحقيق

أظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في هذه الفئة، حيث بلغ عدد المنتمين إلى حركة فتح 1349 أسيرا، إضافة إلى قاصرين، مقابل 642 من حركة حماس و254 من حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب عشرات الأسرى من تنظيمات أخرى، و117 قاصراً ضمن فئة “غير معرف”.

أسرى قيد التحقيق

سجلت حركة حماس العدد الأعلى بواقع 194 أسيرا، تلتها فئة غير معرف بـ52 أسيرا و10 قاصرين، ثم حركة الجهاد الإسلامي بـ31.

الاعتقال الإداري

كشفت الإحصائية أن الاعتقال الإداري ما يزال يشكل النسبة الأكبر، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين من حركة فتح 1796 أسيرا و11 قاصراً، مقابل 766 من حركة حماس و265 من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى 177 أسيراً و158 قاصراً ضمن فئة غير معرف.

الأسرى المحكومون

بلغ عدد الأسرى المحكومين من حركة فتح 762 أسيراً، مقابل 232 من حركة حماس و76 من حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب أسرى من حزب الله وتنظيمات أخرى.

الأكثر قراءة اليوم

سلطة فلسطينية موحدة بين الضفة وغزة ..ملادينوف لحماس: حان وقت التنحي من أجل مستقبل فلسطين

فضيحة ديبلوماسية ..احتجاز نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مطار اللد بسبب غزة

زلزال سياسي ..الائتلاف الحكومي في اسرائيل يتقدم بمشروع لحل الكنيست ..

باراك مهاجمًا نتنياهو: يائس وأصبح كالحيوان الواقع في فخ وسيعطل الانتخابات المقبلة وسيقود إسرائيل للهلاك

أحدثت اختراقاً تاريخياً في العلاقات ..القناة 13 العبرية تكشف عن لقاء نتنياهو وبن زايد في الإمارات

الفنانة الفلسطينية إليانا تطلق أغنية رسمية لكأس العالم 2026

غدا الخميس .. انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"

الأخبار الرئيسية

غزة: جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية محدودة شرق دير البلح وتقليص المساعدات الدولية

ملادينوف يدرس إدخال «لجنة غزة» إلى مناطق ستنسحب منها إسرائيل بعيداً عن سيطرة حماس

ما هي درة التاج التي يخطط لها نتنياهو في حال اندلاع الحرب مجدداً مع ايران ؟

زلزال سياسي ..الائتلاف الحكومي في اسرائيل يتقدم بمشروع لحل الكنيست ..

أحدثت اختراقاً تاريخياً في العلاقات ..القناة 13 العبرية تكشف عن لقاء نتنياهو وبن زايد في الإمارات