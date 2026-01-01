إيران تودع منتخبها المتجه لأميركا وتصفه بـ«ممثل المقاتلين والمرشد» في المونديال

أقامت إيران اليوم مراسم توديع لمنتخب بلادها استعدادا لمشاركته في مونديال 2026 المقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وظهر اللاعبون الذين ارتدوا بدلات رياضية حمراء وسوداء، على منصة نُصبت في ساحة انقلاب وسط طهران، حيث احتشد جموع من الناس للتشجيع، وفق مقاطع فيديو بثها التلفزيون الرسمي. كما حضر الحفل مدرب المنتخب أمير قلنويي، ورئيس الاتحاد الإيراني للعبة مهدي تاج.

وقال تاج «لاعبو المنتخب الوطني في كأس العالم سيمثلون الشعب، ومقاتلي البلاد، والقائد (المرشد مجتبى خامنئي)، والوطن». وأضاف «منتخبنا الوطني هو منتخب كرة قدم في زمن الحرب»، مشيرا الى أن المنتخب سيكون «ركيزة من ركائز السلطة والمقاومة» في إيران.

ولوح المشاركون في المراسم بالأعلام ورددوا هتافات وشعارات، كما حمل بعضهم لافتات وصورا للمرشد الراحل علي خامنئي الذي قُتل خلال الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران والتي أشعلت حرب الشرق الأوسط. وجاء على إحدى اللافتات التي حملها المشاركون: «من أجل دماء الشهداء، أنشدوا النشيد الوطني بثبات ومن دون تردد».

ومن المقرر أن يتخذ المنتخب الإيراني من مدينة توكسون في ولاية أريزونا مقرا له خلال النهائيات، حيث سيواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.

ويفتتح الإيرانيون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس في 15 يونيو (حزيران).