الإمارات تدرج 16 فردا و 5 كيانات مرتبطين بحزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم ، عن إدراج 16 فرداً و5 كيانات ضمن قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لثبوت ارتباطهم بـ "حزب الله" اللبناني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة.

ووجهت السلطات الإماراتية تعليمات صارمة لجميع الجهات الرقابية والمنشآت المالية بضرورة حصر وتجميد أي علاقات مالية أو تجارية مع الأسماء المدرجة بشكل فوري. كما أكد القرار على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأفراد والكيانات في مدة زمنية أقصاها 24 ساعة من تاريخ صدور القرار، لضمان الامتثال الكامل لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب السارية في الدولة.