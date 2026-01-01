مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بشفاعمرو

القدس المحتلة / سما /

قُتل شخص (43 عامًا) صباح اليوم، الأربعاء، إثر جريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت للضحية الإسعافات الأولية، لكنها اضطرت إلى إقرار وفاته.

وبحسب المعلومات الأولية، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، وشرعت بعمليات تمشيط وبحث عن الجناة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن خلفية الجريمة جنائية.

وتأتي هذه الجريم في ظل تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في المجتمع العربي خلال الفترة الأخيرة.

يشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في حوادث العنف والجريمة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن والقتل في عدد من البلدات. وتُرجع الشرطة غالبية هذه الجرائم إلى خلافات جنائية وشخصية، فيما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في تفاقم الظاهرة.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 100 قتيل. وتُظهر المعطيات أن نحو 96 من الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقًا داخل مركبة.

كما تشير الأرقام إلى أن أكثر من 51 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 9 نساء، في حين قُتل 4 آخرون برصاص الشرطة، دون احتسابهم ضمن حصيلة جرائم القتل. وهذه الإحصائية لا تشمل الجرائم شرقي القدس.