القناة 12 العبرية : وقعنا في كمين استراتيجي.. الحياة في الشمال تحولت إلى جحيم

القدس المحتلة/سما/

مراسل “القناة الـ12” الإسرائيلية أنّ “حياة مستوطني الشمال تحولت إلى جحيم”، في حين “لا أحد يعرف ما هي مهمة الجيش في لبنان”.

وفي رسالة عبر القناة، أشار المراسل إلى “سقوط شظايا صواريخ اعتراضية أُطلقت من داخل إسرائيل نحو لبنان لحماية الجنود هناك، على منزل في كريات شمونة”، حيث “دمّر جزء من المنزل بالكامل تقريباً، وذلك قبل دقائق فقط من مرور ثلاثة أطفال من الحي نفسه في طريقهم إلى المدرسة”.

وأضاف متسائلاً: “هل سمعنا عن هذا الحدث؟ بالكاد ورد خبر مقتضب في منتصف الليل، تقرير أو تقريرين فقط”، لكن “تخيلوا لو أنّ هذا الأمر لم يحدث في كريات شمونة، بل وقع مثلاً في تل أبيب، لكنا رأينا نشرات الأخبار تنفجر بهذا الحدث، ولكان العنوان الرئيسي على جدول الأعمال الإسرائيلي كله”.

وتوجه لوزير الأمن الإسرائيلي بالقول: “الحياة على الحدود الشمالية تحولت إلى جحيم حقيقي، بما في ذلك الليلة الماضية، عندما جرت عمليات اعتراض وإطلاق نار من داخل إسرائيل باتجاه لبنان”.

كما تسائل: “إلى متى سنبقى في لبنان؟ وماذا نفعل هناك؟ نريد فقط جواباً عن مهمتنا هناك”.

وفي الإطار، قالت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة “إسرائيل هيوم”، ليلاخ شوفال، إنّ “لا أحد يعرف فعلاً الجواب فعلاً عن هذا السؤال (طبيعة المهمة في لبنان)”.

وأوضحت شوفال أنّ الاستعدادات الحالية “تشير إلى بقاء طويل الأمد هناك”، فيما يقولون إننا “عالقون الآن في وضع معقد، ففي البداية قيل إن حزب الله وقع في كمين استراتيجي، لكن تبين في نهاية الأمر أن إسرائيل هي من وقعت في هذا الكمين”.

وأضافت: “اليوم نحن موجودون على مسافة تتراوح بين ثمانية وعشرة كيلومترات من الحدود”، مردفةً أنّ الانسحاب إلى الخلف الآن “سيُفسَّر على أنه هزيمة، وإسرائيل لن تفعل ذلك”.

وعقّب مراسل “القناة الـ12” في الشمال على ذلك قائلاً إنّها “ستفعل ذلك عندما يكون هناك غداً اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان، وعندها بالتأكيد لن نبقى على بعد ثمانية كيلومترات من الحدود، هذا مستحيل”.

وتابع: “ربما علينا اليوم اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياة سكان جنوب لبنان وحياة سكان الشمال، وألا ننتظر انتهاء الحرب مع إيران بعد أسبوعين أو شهرين أو حتى سنتين، ثم نقرر ماذا سنفعل في لبنان بشكل منفصل عن إيران”.

لكن حتى هذه اللحظة، “لا يوجد أي اتفاق”، وطالما لا يوجد اتفاق، فلا “يمكنك أن تعترف بالهزيمة وتنسحب إلى الخلف”، وفق ما علّقت شوفال.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتكبيدها خسائر كبيرة في صفوفها وعتادها، مع بروز سلاح المسيرات الانقضاضية التي لا يستطيع الاحتلال إيقافها ولا الوصول إلى حل لها، بحسب ما يقر.