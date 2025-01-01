  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بنك فلسطين يوقّع اتفاقيتي تعاون مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية والأولمبياد الخاص دعماً للرياضة وتمكيناً للأشخاص ذوي الإعاقة

الثلاثاء 12 مايو 2026 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يوقّع اتفاقيتي تعاون مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية والأولمبياد الخاص دعماً للرياضة وتمكيناً للأشخاص ذوي الإعاقة



رام الله/سما/

وقّع بنك فلسطين اتفاقيتي تعاون وشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية والأولمبياد الخاص، بهدف دعم الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية والدولية التي تنفذها اللجنة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذهنية، في خطوة جديدة تجسد التزام البنك الراسخ بتمكين هذه الفئة وتعزيز حضورها الفاعل في المجتمع.

وتنص اتفاقيتا التعاون على دعم تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، وتوفير الاحتياجات اللوجستية والتدريبية، والمساهمة في إعداد وتأهيل اللاعبين، بما يسهم في تطوير الحركة البارالمبية الفلسطينية وتعزيز حضورها كمكوّن أصيل من مكونات المشهد الرياضي الوطني.

وجرى توقيع الاتفاقيتين في المقر الرئيسي لبنك فلسطين بمدينة رام الله، بمشاركة المدير العام السيد محمود الشوا، ورئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية والأولمبياد الخاص السيد مروان وشاحي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسستين، حيث أكد الطرفان أهمية توسيع الشراكات الوطنية التي تفتح آفاقاً أرحب أمام الرياضيين من ذوي الإعاقة، وتمكّنهم من إبراز قدراتهم وتحقيق إنجازات مشرّفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال الشوا إن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية بنك فلسطين القائمة على الاستثمار في الإنسان، وإتاحة الفرص العادلة أمام الجميع للمشاركة والنجاح والتميّز، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون طاقات كبيرة تستحق أن تجد من يؤمن بها ويوفر لها البيئة الداعمة. وأضاف أن البنك لا يدعم الرياضة بوصفها منافسة فحسب، بل يدعمها باعتبارها رسالة أمل، ومنصة للثقة بالنفس، وجسراً للاندماج المجتمعي، ومساحة يثبت فيها الإنسان قدرته على تجاوز التحديات وصناعة الإنجاز.

وأشار الشوا إلى أن الإنجازات البارالمبية الفلسطينية تمثل قصة إصرار وطنية تستحق الإسناد، مؤكداً أن البنك سيواصل دعمه للمبادرات التي تكرّس العدالة الاجتماعية وتمنح الشباب فرصاً حقيقية للتطور والإبداع والتمثيل المشرف لفلسطين.

من جانبه، أعرب وشاحي عن تقديره لبنك فلسطين على هذه المبادرة النوعية، مؤكداً أن هذا التعاون سيشكّل دفعة مهمة لتطوير البرامج الرياضية والبطولات التي تنفذها اللجنة، وتوسيع نطاق خدماتها، ورفع جاهزية الرياضيين للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن الشراكة مع بنك فلسطين تمثل نموذجاً وطنياً للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الرياضية، وتسهم في بناء بيئة أكثر شمولاً وعدالة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقهم الكامل في الرياضة والتميّز والإنجاز.

الأكثر قراءة اليوم

غزة تلقي بظلالها على المشهد.. تطورات متسارعة في بريطانيا على خلفية مطالبة باستقالة رئيس الوزراء

ما الذي يحدث داخل "مايكروسوفت إسرائيل"؟ ..الشركة تعترف باستخدام معلوماتها في إبادة الفلسطينيين..

بأغلبية ساحقة ودون أي معارضة.. إقرار قانون إسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية لاعدام "عناصر النخبة” في حركة “حماس”

قاليباف: مستعدون لكل الخيارات.. سيفاجأون

شاهد ..لامين جمال يشعل احتفالات فريق برشلونة برفع علم فلسطين

بنسبة 90% ..رضائي: إيران قد تخصب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة إذا هوجمت

إيران تعلن توقف جميع الموانئ العربية في الخليج عن العمل

الأخبار الرئيسية

تحقيق صادم لـ”نيويورك تايمز”.. إسرائيل تستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحًا لإذلال الفلسطينيين..

القناة 12 العبرية : وقعنا في كمين استراتيجي.. الحياة في الشمال تحولت إلى جحيم

بنسبة 90% ..رضائي: إيران قد تخصب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة إذا هوجمت

الامين العام لحزب الله نعيم قاسم: لن نغادر الميدان وسنحول المواجهة مع العدو إلى جحيم

تحصينات وتغيير ميداني واسع .. تقديرات إسرائيلية : العودة إلى الحرب في غزة مسألة وقت