بنك فلسطين يوقّع اتفاقيتي تعاون مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية والأولمبياد الخاص دعماً للرياضة وتمكيناً للأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله/سما/

وقّع بنك فلسطين اتفاقيتي تعاون وشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية والأولمبياد الخاص، بهدف دعم الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية والدولية التي تنفذها اللجنة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذهنية، في خطوة جديدة تجسد التزام البنك الراسخ بتمكين هذه الفئة وتعزيز حضورها الفاعل في المجتمع.

وتنص اتفاقيتا التعاون على دعم تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، وتوفير الاحتياجات اللوجستية والتدريبية، والمساهمة في إعداد وتأهيل اللاعبين، بما يسهم في تطوير الحركة البارالمبية الفلسطينية وتعزيز حضورها كمكوّن أصيل من مكونات المشهد الرياضي الوطني.

وجرى توقيع الاتفاقيتين في المقر الرئيسي لبنك فلسطين بمدينة رام الله، بمشاركة المدير العام السيد محمود الشوا، ورئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية والأولمبياد الخاص السيد مروان وشاحي، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسستين، حيث أكد الطرفان أهمية توسيع الشراكات الوطنية التي تفتح آفاقاً أرحب أمام الرياضيين من ذوي الإعاقة، وتمكّنهم من إبراز قدراتهم وتحقيق إنجازات مشرّفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال الشوا إن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية بنك فلسطين القائمة على الاستثمار في الإنسان، وإتاحة الفرص العادلة أمام الجميع للمشاركة والنجاح والتميّز، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون طاقات كبيرة تستحق أن تجد من يؤمن بها ويوفر لها البيئة الداعمة. وأضاف أن البنك لا يدعم الرياضة بوصفها منافسة فحسب، بل يدعمها باعتبارها رسالة أمل، ومنصة للثقة بالنفس، وجسراً للاندماج المجتمعي، ومساحة يثبت فيها الإنسان قدرته على تجاوز التحديات وصناعة الإنجاز.

وأشار الشوا إلى أن الإنجازات البارالمبية الفلسطينية تمثل قصة إصرار وطنية تستحق الإسناد، مؤكداً أن البنك سيواصل دعمه للمبادرات التي تكرّس العدالة الاجتماعية وتمنح الشباب فرصاً حقيقية للتطور والإبداع والتمثيل المشرف لفلسطين.

من جانبه، أعرب وشاحي عن تقديره لبنك فلسطين على هذه المبادرة النوعية، مؤكداً أن هذا التعاون سيشكّل دفعة مهمة لتطوير البرامج الرياضية والبطولات التي تنفذها اللجنة، وتوسيع نطاق خدماتها، ورفع جاهزية الرياضيين للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن الشراكة مع بنك فلسطين تمثل نموذجاً وطنياً للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الرياضية، وتسهم في بناء بيئة أكثر شمولاً وعدالة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقهم الكامل في الرياضة والتميّز والإنجاز.