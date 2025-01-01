الكويت: مجموعة من الحرس الثوري الإيراني تسللت إلى جزيرة بوبيان

قالت الخارجية الكويتية انه تم استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج إثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري لجزيرة بوبيان

وجزيرة بوبيان هي أكبر جزيرة كويتية وثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي، تقع في أقصى الشمال الغربي للخليج، وتبلغ مساحتها حوالي 888 كم².

من جانبه، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي:ندين تسلل عناصر من الحرس الثوري لجزيرة بوبيان الكويتية وتخطيطها لأعمال عدائية

واضاف"نؤكد الوقوف مع دولة الكويت بما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها".