الكويت: مجموعة من الحرس الثوري الإيراني تسللت إلى جزيرة بوبيان

الثلاثاء 12 مايو 2026 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت: مجموعة من الحرس الثوري الإيراني تسللت إلى جزيرة بوبيان



الكويت/ وكالات/

قالت الخارجية الكويتية انه تم استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج إثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري لجزيرة بوبيان

وقالت انه تم تسليم سفير إيران مذكرة احتجاج إثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري لبوبيان واشتباكهم مع قواتنا

وجزيرة بوبيان هي أكبر جزيرة كويتية وثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي، تقع في أقصى الشمال الغربي للخليج، وتبلغ مساحتها حوالي 888 كم².

من جانبه، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي:ندين تسلل عناصر من الحرس الثوري لجزيرة بوبيان الكويتية وتخطيطها لأعمال عدائية

واضاف"نؤكد الوقوف مع دولة الكويت بما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها".

