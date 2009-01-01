بنسبة 90% ..رضائي: إيران قد تخصب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة إذا هوجمت

طهران / وكالات /

قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ​اليوم الثلاثاء إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة ‌نقاء تصل إلى 90 بالمئة، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة، إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد.

وكتب رضائي على منصة إكس "قد يكون ​التخصيب بنسبة 90 بالمئة أحد الخيارات المتاحة لإيران ​في حالة تعرضها لهجوم آخر. سنناقش هذا الأمر ⁠في البرلمان".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم ​الاثنين إن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران "عرضة ​للانهيار"، وذلك بعد رفضه مقترحا إيرانيا، مما يسلط الضوء على هشاشة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.