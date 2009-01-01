هاكابي: ترامب يزور إسرائيل قريبا وتعاون امني غير مسبوق بين الامارات وتل ابيب

الثلاثاء 12 مايو 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قال مايك هاكابي، السفير الأمريكي المعين لدى إسرائيل، أن من الصعب القول إن الحرب على إيران قد انتهت.

وكشف خلال مؤتمر بجامعة تل أبيب أن الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد قريبا وربما قبل الانتخابات البرلمانية.

أكد هاكابي أن ترامب مصمم على تعزيز التحالف مع إسرائيل، وأشار إلى أن الإدارة الجديدة لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية أو مواصلة تخصيب اليورانيوم الخطير.

وأوضح أن حماس وحزب الله والحوثيين جميعهم وكلاء لإيران، وذكر أنه بمجرد أن توقف الولايات المتحدة تدفق الأموال والأسلحة من طهران، سيتم قطع إمدادات الأكسجين عن جميع هذه المنظمات.

وفي الوقت نفسه، كشف هاكابي عن تعاون أمني غير مسبوق أرسلت فيه إسرائيل بطاريات "القبة الحديدية" لحماية الإمارات من التهديدات الإيرانية، وهي خطوة توضح قوة التحالف الإقليمي الجديد الذي يقوده الرئيس ترامب في الشرق الأوسط.

