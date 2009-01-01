الجيش الإسرائيلي يعلن تفكيك 4 أنفاق في غزة

القدس المحتلة / سما /

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فككت 4 مسارات لأنفاق أرضية في جنوب قطاع غزة، يبلغ طولها الإجمالي نحو 4 كيلومترات، بينها نفق قال إنه كان يُستخدم لاحتجاز رهائن.

وأوضح الجيش، في بيان، أن قوات اللواء 188 التابعة لـ"فرقة غزة" تواصل عملياتها شرق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بهدف إزالة البنية التحتية التابعة للفصائل المسلحة في المنطقة.

وأضاف أن القوات، بالتعاون مع وحدة "يهالوم" الهندسية، عثرت خلال العمليات على 4 مسارات أنفاق تحت الأرض وقامت بتفكيكها، مشيرا إلى أن أحد هذه المسارات كان جزءا من شبكة أنفاق استُخدمت لاحتجاز رهائن داخل القطاع.

وأشار البيان إلى أن القوات عثرت داخل الأنفاق على مرافق معيشية قال إنها كانت تُستخدم من قبل قيادات في "لواء خان يونس" التابع لحركة حماس.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قوات القيادة الجنوبية لا تزال تنتشر في المنطقة وفق إطار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بـ"التهديدات الفورية".