  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غزة تلقي بظلالها على المشهد.. تطورات متسارعة في بريطانيا على خلفية مطالبة باستقالة رئيس الوزراء

الثلاثاء 12 مايو 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تلقي بظلالها على المشهد.. تطورات متسارعة في بريطانيا على خلفية مطالبة باستقالة رئيس الوزراء



القدس المحتلة / سما /

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أزمة سياسية حادة داخل حزب العمال بعد تصاعد غير مسبوق في الدعوات المطالبة باستقالته، على خلفية النتائج الضعيفة في الانتخابات المحلية الأخيرة.

أكثر من 70 نائبا من حزب العمال طالبوا علنا باستقالة ستارمر، بينما أكدت تقارير إعلامية بريطانية أن وزراء بارزين في الحكومة أبلغوه بضرورة الإعداد لـ"انتقال منظم للسلطة" داخل الحزب.

وزيرة الداخلية شابانا محمود ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر كانتا من أبرز الشخصيات الحكومية التي ضغطت على ستارمر لوضع جدول زمني لرحيله، وسط انقسام حاد داخل مجلس الوزراء بشأن مستقبله السياسي.

وزراء آخرون، بينهم ديفيد لامي وجون هيلي، ناقشوا مع ستارمر ما وصف بـ"الخروج المسؤول والمنظم"، في حين تمسك حلفاؤه المقربون ببقائه في السلطة ومواجهة التمرد الداخلي.

الأزمة تفاقمت بعد استقالات متتالية لمساعدين وزاريين وبرلمانيين من حزب العمال، أعلنوا صراحة فقدانهم الثقة بقدرة ستارمر على قيادة الحزب نحو الانتخابات المقبلة.

نواب بارزون اتهموا قيادة الحزب بإهدار الرصيد السياسي عبر سياسات مثيرة للجدل، بينها مواقف الحكومة من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وإصلاحات قضائية، وقرارات اقتصادية أثارت غضب القاعدة الشعبية التقليدية للحزب.

النائبة العمالية ميلاني وارد قالت إن الغضب الشعبي تجاه ستارمر "واضح وملموس"، مشيرة إلى أن مواقف الحكومة من غزة ما تزال تلقي بظلالها على صورة الحزب أمام الرأي العام.

داخل أروقة الحزب، برز اسم عمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام كأحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر، وسط مطالب بإعادته إلى البرلمان تمهيداً لخوض سباق القيادة.

نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر دخلت بدورها على خط الأزمة، بعدما ألمحت إلى ضرورة تصحيح قرار منع بورنهام سابقاً من العودة إلى البرلمان.

رغم الضغوط، أعلن ستارمر أنه "لن ينسحب"، محاولاً احتواء التمرد عبر خطاب سياسي تعهد فيه بمواصلة الحكم وتنفيذ مشاريع تشمل تأميم شركة الصلب البريطانية وتعزيز العلاقات مع أوروبا.

مراقبون بريطانيون وصفوا ما يجري بأنه أخطر تمرد داخلي يشهده حزب العمال منذ سنوات، مع تحذيرات من أن استمرار الانقسام قد يدفع الحزب إلى فوضى سياسية شبيهة بالأزمات التي عاشها حزب المحافظين خلال الأعوام الماضية.

الأزمة الحالية تأتي في وقت يواصل فيه حزب "ريفورم يو كي" اليميني الشعبوي تحقيق مكاسب انتخابية متسارعة بقيادة نايجل فاراج، ما يثير مخاوف داخل حزب العمال من خسارة السلطة إذا استمرت حالة الانهيار الداخلي.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف يقترب من إعلان انهيار اتفاق غزة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو خفض المساعدات

شمس الكويتية تكشف عن الفنانين العرب الماسونيين ..

اغتيال الخامنئي كان خطأً إستراتيجيًا.. كاتب اسرائيلي : هكذا جرّ نتنياهو والموساد ترامب للحرب على ايران ..

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي : رفض حماس نزع سلاحها يعزز احتمالات عودة الحرب في غزة

"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

قاليباف: مستعدون لكل الخيارات.. سيفاجأون

الأخبار الرئيسية

مستشار نتنياهو يهدد : إجراء مشترك من مجلس السلام وإسرائيل إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

IMG_4743

ما الذي يحدث داخل "مايكروسوفت إسرائيل"؟ ..الشركة تعترف باستخدام معلوماتها في إبادة الفلسطينيين..

باكستان ترفض التقارير عن وجود طائرات إيرانية: لتقويض جهود السلام"

بأغلبية ساحقة ودون أي معارضة.. إقرار قانون إسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية لاعدام "عناصر النخبة” في حركة “حماس”

ترامب يجتمع بالجنرالات ويقول: وقف النار مع إيران يحتضر ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي لتدمير إسرائيل