الطقس: أجواء حارة وجافة في معظم المناطق

الثلاثاء 12 مايو 2026 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صافٍ، حاراً وجافاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في بقية المناطق.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما الخميس والجمعة، فيستمر الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة اليوم الثلاثاء، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، لا سيما خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحاً و4 مساءً، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، إضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح الأربعاء.

