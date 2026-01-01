أهم الفيتامينات للحصول على شعر صحي بطريقة طبيعية

يبدأ جمال الشعر وقوته من الداخل قبل أن يظهر على السطح، فالشعر ليس مجرد خصلات ميتة، بل هو انعكاس مباشر لصحة الجسم وتوازن الهرمونات ونوعية التغذية اليومية. لذلك فإن الحصول على شعر طويل ولامع لا يعتمد على منتج واحد سحري، بل على نمط حياة متكامل يغذّي البصيلات من الجذور.

من هذا المنطلق، تؤكد خبيرة العناية بالشعر مي رياض من جدة أن العناية الحقيقية بالشعر تبدأ من الاهتمام بالتغذية السليمة، إلى جانب الروتين الخارجي الذي يدعم فروة الرأس ويحفّز النمو.

التغذية أساس الشعر الصحي

تشير الخبيرة إلى أن البروتين والأحماض الأمينية يمثلان العنصر الأساسي لبناء الشعر، إذ يتكوّن الكيراتين – وهو البروتين الرئيسي للشعر – من هذه الأحماض. كما يُعد البيوتين (فيتامين B7) من أهم العناصر التي تدعم إنتاج الكيراتين وتمنح الشعر قوة وكثافة.

أما فيتامين E فيلعب دوراً مهماً في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية فروة الرأس من العوامل الضارة، ما ينعكس على صحة البصيلات ونمو الشعر بشكل أفضل.

تدليك فروة الرأس لتحفيز النمو

تُعد خطوة تدليك فروة الرأس من الخطوات البسيطة لكنها فعّالة جداً في تحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على تغذية البصيلات بشكل أفضل. وينصح بالمواظبة عليه أثناء غسل الشعر أو باستخدام الزيوت الطبيعية مرتين أسبوعياً.

ومن أبرز الزيوت التي تدعم نمو الشعر: زيت الأرغان، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت السمسم، وزيت الجوجوبا.

ماء الأرز.. سر تقليدي فعّال

يُعتبر ماء الأرز من الوصفات التقليدية التي أثبتت فائدتها في تقوية الشعر. فهو يحتوي على النشا الذي يغلف الشعرة بطبقة واقية تقلل من التقصف والتلف، كما يضم مضادات أكسدة وأحماضاً أمينية تدعم صحة البصيلات.

ويحتوي أيضاً على مادة “الإينوزيتول” التي تساعد في إصلاح الشعر التالف وتعزيز قوته ولمعانه مع الاستخدام المنتظم.

أهم الفيتامينات لنمو الشعر

توضح الخبيرة أن نمو الشعر يحتاج إلى مجموعة من الفيتامينات الأساسية، من أبرزها:

فيتامين C: يعزز امتصاص الحديد الضروري لنمو الشعر وتقويته.

فيتامين H (البيوتين): يدعم إنتاج الطاقة الخلوية ويحافظ على قوة البصيلات.

فيتامين E: يحسّن الدورة الدموية في فروة الرأس ويقلل من التلف.

فيتامين D: يساهم في تحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي.

كما تلعب عناصر أخرى دوراً مهماً مثل حمض الفوليك الذي يدعم تجديد الخلايا، والنياسين الذي يحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس، إضافة إلى الحديد الذي يرتبط نقصه بتساقط الشعر وضعف كثافته.

نصائح مهمة للعناية بالشعر

ينصح الخبراء بالحصول على الفيتامينات من مصادر غذائية طبيعية قدر الإمكان، مع تجنب تناول المكملات دون استشارة طبية. كما يُفضل الاعتماد على روتين متكامل يجمع بين التغذية السليمة والعناية الخارجية بالشعر.

وفي النهاية، تؤكد خبيرة العناية بالشعر أن فهم طبيعة الشعر وفروة الرأس عبر استشارة مختصين يساعد في اختيار الحلول المناسبة، بدلاً من التجربة العشوائية، مما يضمن نتائج صحية وطويلة الأمد لشعر أقوى وأكثر حيوية.