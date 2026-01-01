قاعدة 60-60: كيف تحمي أذنيك من أضرار السماعات دون التخلي عنها؟

أصبحت السماعات جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لمستخدمي الهواتف الذكية، سواء كانت سماعات رأس كبيرة أو سماعات أذن لاسلكية مثل AirPods، حيث يعتمد عليها كثيرون للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات أثناء التنقل. لكن خلف هذه الراحة، تبرز مخاطر صحية قد لا ينتبه لها المستخدمون، خاصة عند الاستخدام المطوّل وبمستويات صوت مرتفعة.

لا تقتصر هذه المخاطر على إجهاد الأذن فحسب، بل قد تمتد إلى فقدان السمع بشكل تدريجي، وهو ما يجعل الالتزام بعادات استماع صحية أمراً ضرورياً. ومن أبرز هذه العادات ما يُعرف بقاعدة “60-60”، التي يوصي بها الخبراء كوسيلة بسيطة وفعالة للحفاظ على سلامة السمع.

ما هي قاعدة 60-60؟

تعتمد هذه القاعدة على مبدأين أساسيين: مستوى الصوت ومدة التعرض. وتنص على ضرورة الاستماع إلى الصوت عند 60% فقط من الحد الأقصى، ولمدة لا تتجاوز 60 دقيقة متواصلة، يليها أخذ استراحة لإراحة الأذن.

يساعد هذا الأسلوب في تقليل الضغط على الخلايا الحسية داخل الأذن، والتي تلعب دوراً أساسياً في نقل الصوت إلى الدماغ. وتكمن خطورة الأمر في أن هذه الخلايا، في حال تعرضها للتلف، لا تتجدد، ما يعني أن فقدان السمع الناتج عن الضوضاء غالباً ما يكون دائماً.

لماذا تُعد هذه القاعدة مهمة؟

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التعرض المستمر للأصوات المرتفعة قد يؤدي إلى ما يُعرف بفقدان السمع الناتج عن الضوضاء، والذي قد يحدث تدريجياً دون أن يلاحظه الشخص في البداية.

وتوضح الإرشادات أن مستوى الصوت الآمن يجب أن يبقى أقل من 80 ديسيبل. ولتوضيح الصورة:

المحادثة العادية: حوالي 60 ديسيبل

جرس الباب: نحو 80 ديسيبل

حركة المرور الكثيفة: 85 ديسيبل

محادثة صاخبة: 90 ديسيبل

إقلاع الطائرة: يصل إلى 140 ديسيبل

وكلما ارتفع الصوت، تقل المدة الآمنة للاستماع. فعلى سبيل المثال، يمكن التعرض لصوت بمستوى 85 ديسيبل لمدة 8 ساعات يومياً، بينما ينخفض هذا الحد إلى دقائق معدودة فقط عند مستويات أعلى مثل 100 ديسيبل.

كيف تساعد نسبة 60% في الحماية؟

تشير الدراسات إلى أن معظم الأجهزة يمكن أن تصل إلى مستويات صوت تتراوح بين 100 و110 ديسيبل عند الحد الأقصى. وعند خفض الصوت إلى 60%، ينخفض المستوى عادة إلى نطاق يتراوح بين 75 و85 ديسيبل، وهو أقرب إلى الحدود الآمنة.

بل إن خفض الصوت إلى أقل من 60% يُعد خياراً أفضل، خاصة عند استخدام سماعات عازلة للضوضاء مثل AirPods Pro، التي تتيح الاستماع بوضوح حتى عند مستويات صوت منخفضة.

نصائح عملية لتطبيق القاعدة

للاستفادة من قاعدة 60-60 في حياتك اليومية، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

راقب مستوى الصوت: إذا لم تتمكن من التحدث مع شخص قريب دون خلع السماعات، فهذا مؤشر على أن الصوت مرتفع جداً.

استخدم إعدادات الحماية: توفر أجهزة iPhone وAndroid ميزات لتحديد مستوى الصوت والتنبيه عند تجاوزه.

فعّل خاصية أمان السماعات: في الآيفون، يمكن تفعيل خيار “خفض مستوى الصوت العالي” من إعدادات الصوت.

تتبع التعرض للضوضاء: يتيح تطبيق Health مراقبة مستويات الصوت والتنبيه عند ارتفاعها.

خذ فترات راحة منتظمة: استخدم مؤقتاً لتذكيرك بالتوقف بعد 60 دقيقة من الاستماع.

في النهاية، لا يعني استخدام السماعات التوقف عن الاستمتاع بالموسيقى أو المكالمات، بل يكمن السر في الاستخدام الذكي والمتوازن. فاتباع قاعدة بسيطة مثل 60-60 قد يكون الفارق بين سمع صحي اليوم ومشكلة دائمة في المستقبل.