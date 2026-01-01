ما هو أفضل مشروب بعد العشاء لدعم الهضم وتحسينه؟

يُعدّ الشعور بالانتفاخ أو الانزعاج بعد تناول وجبة العشاء من أكثر المشكلات الهضمية شيوعاً، خاصة عند تناول وجبات دسمة أو الأكل بسرعة. ورغم أن هذه الحالة غالباً ما تكون مؤقتة، فإنها قد تؤثر بشكل واضح على الراحة وجودة النوم والمزاج في المساء.

وتشير تقارير صحية إلى أن بعض العادات البسيطة بعد الطعام يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في تحسين عملية الهضم والتخفيف من هذه الأعراض، ومن أبرزها شرب شاي النعناع.

النعناع ودوره في تحسين الهضم

يُعتبر شاي النعناع من أكثر المشروبات الدافئة شيوعاً بعد الوجبات، ليس فقط لأنه خالٍ من الكافيين، بل أيضاً لما يحتويه من مركبات طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي.

يحتوي النعناع على مادة المنثول، التي تلعب دوراً في إرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي. هذا التأثير يساعد على تقليل التقلصات الناتجة عن انقباض الأمعاء بعد تناول الطعام، خاصة عند حدوثها بشكل زائد أو غير منتظم، مما يؤدي إلى الشعور بالألم أو الانزعاج.

كما يساهم هذا الاسترخاء في تسهيل حركة الغازات داخل الأمعاء، ما يقلل من الانتفاخ ويساعد على الشعور براحة أسرع بعد الأكل.

تخفيف الغثيان بعد الوجبات

قد يكون شاي النعناع مفيداً أيضاً في حالات الغثيان الخفيف بعد تناول الطعام، سواء بسبب وجبة ثقيلة أو بعض الأطعمة أو حتى نتيجة الإرهاق. إذ يُعتقد أن له تأثيراً مهدئاً على المعدة، إلى جانب خصائص قد تساعد في تقليل الشعور بالغثيان والقيء.

كما أن رائحة النعناع المنعشة قد تلعب دوراً إضافياً في تهدئة الإحساس بعدم الراحة، ما يجعله خياراً مناسباً في المساء.

تعزيز الاسترخاء وتحسين الهضم

لا يقتصر تأثير النعناع على الجهاز الهضمي فقط، بل يمتد ليشمل الجهاز العصبي أيضاً. فالتوتر والضغط النفسي قد يؤثران بشكل مباشر على عملية الهضم، ويزيدان من أعراض مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

شرب شاي النعناع بعد العشاء قد يساعد على تهدئة الجسم والدخول في حالة الاسترخاء المعروفة بـ”الراحة والهضم”، وهي الحالة التي يعمل فيها الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر بعيداً عن التوتر.

يمكن اعتبار شاي النعناع خياراً طبيعياً بسيطاً وفعالاً لدعم الهضم بعد الوجبات، خاصة في المساء. فهو يساعد على تقليل الانتفاخ والتقلصات، ويخفف من الغثيان، ويدعم حالة الاسترخاء التي يحتاجها الجسم لهضم أفضل وراحة أكبر بعد العشاء.