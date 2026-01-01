مواجهات واعتقالات خلال عمليات اقتحام بالضفة

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب اعتقال عدد من الفلسطينيين.

كما نفذت القوات عمليات دهم لعشرات المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ونكلت بقاطنيها، وسط تحقيقات ميدانية واحتجازات استمرت لساعات.

وفي هذا السياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال زياد عودة الله وأبنائه أحمد وعدي وقصي ومعاذ، عقب اقتحام منزلهم في بلدة عتيل شمالي طولكرم.

كما اعتقل ثلاثة شبان من بلدة سعير شمالي الخليل، وهم نزار بليغ جرادات، والشقيقان محمد وعبد الحي يسري جرادات، إضافة إلى اعتقال المصور رؤوف شريتح الطل من بلدة الظاهرية جنوبي الخليل.

وفي مخيم الأمعري جنوبي البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين آدم سراج وعمر القطري خلال اقتحام فجري للمخيم. كما طالت الاعتقالات الشاب ريان زاهي أبو علي بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة تياسير شرق طوباس، والشاب زيد جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وامتدت الاقتحامات إلى نابلس، حيث داهمت القوات محيط البلدة القديمة، وفتشت منزلاً في مخيم بلاطة للاجئين شرق المدينة، إضافة إلى عمليات دهم في قرية كفر قليل جنوب شرقها.

كما شملت الاقتحامات بلدتي حجة وحبلة في قلقيلية، فيما شهدت مدينة أريحا انتشارا عسكريا وإطلاق قنابل صوت خلال عملية اقتحام.

وتتكرر في الضفة الغربية عمليات الاقتحام والمداهمة والاعتقال بشكل شبه يومي، وتترافق مع إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز والطرق الرئيسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في مختلف المحافظات.