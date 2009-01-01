عملية “زئير الأسد” ضدّ إيران تُشعل الغضب والمرارة داخل إسرائيل بسبب الفشل وتقلبات مزاج ترامب..

الجمعة 08 مايو 2026 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تسود المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل مشاعر مرارة كبيرة عقب عملية “زئير الأسد” ضدّ إيران، حيث يسود إدراك بأنّ إدارة القتال في الجبهات المفتوحة باتت معقّدة بشكل خاصّ نظراً لعدم القدرة على توقّع تحرّكات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن “ضابط رفيع جداً” في الجيش الإسرائيلي قوله: “إذا لم يسقط النظام الإيراني، وإذا لم يتمّ إخراج اليورانيوم المخصّب، فقد فشلنا في المعركة”.
ويرى التقدير الإسرائيلي أنّ الإيرانيين لن يتخلّوا عن مشروعهم النووي، وسط شكوك في تسليم مخزون اليورانيوم المخصّب والذي يقدّر بـ 450 كغ.
كما أشارت المنشورات الأخيرة إلى أنّ إيران احتفظت بنحو 70% من صواريخها الباليستية ومنصاتها، ما يعزّز الشعور الإيراني بالانتصار، وهو ما وصفته الصحيفة بـ”الضربة القاضية” للمنطقة، في ظلّ ما اعتبرته “تخاذلاً سعودياً” وشللاً في دول الخليج أمام طهران على الرغم من ترسانة السلاح التي بحوزتها.
وانتقدت الصحيفة بشدّة المستوى السياسي الإسرائيلي الذي سمح للولايات المتحدة بالربط بين وقف إطلاق النار في إيران والقتال في لبنان، معتبرة أنّ واشنطن منحت طهران “الجائزة الكبرى” عبر هذا الربط، وفق “الميادين”.

وأوضحت أنّ إسرائيل كان يجب أن ترفض التدخّل الخارجي، خاصة الإيراني، في الشأن اللبناني.
وخلص التقرير إلى أنّ إسرائيل تدير حالياً “معركة دفاعية” فقط على جزء من الملعب في لبنان، من دون الانتقال إلى الهجوم، مشبّهاً الوضع بمباراة كرة قدم يكتفي فيها أحد الطرفين بالدفاع، ما يجعل احتمالية “تلقّي الأهداف” كبيرة جداً وخطيرة على المستويين الاستراتيجي والميداني.

