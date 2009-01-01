استطلاع معاريف : تحالف "بينيت ـ أيزنكوت وليبرمان "يهدد حكم نتنياهو ويمنح المعارضة أغلبية حاسمة

القدس المحتلة/سما/

يشير استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" أن ائتلافا ثلاثيا بقيادة نفتالي بينيت، إلى جانب حزب "يشار!" بقيادة جادي أيزنكوت وحزب "إسرائيل بيتنا"، سيحصل على 47 مقعدا،أي أقل بثلاثة مقاعد مما حققه في انتخابات منفصلة.

يتقدم الائتلاف الثلاثي بفارق كبير على حزب الليكود، الذي يحتل المركز الثاني بـ25 مقعدا. كما يمنح هذا الائتلاف كتلة أحزاب المعارضة الصهيونية أغلبية بـ61 مقعدا، مقارنةً بـ49 مقعدا لائتلاف نتنياهو و10 مقاعد إضافية للأحزاب العربية.

بتنصيب آيزنكوت على رأس التحالف مع حزب إسرائيل بيتنا، يرتفع عدد مقاعد القائمة المشتركة إلى 27 مقعدا، أي بزيادة 3 مقاعد عن عدد مقاعدها في الانتخابات المنفردة.

وبذلك تصبح القائمة الأكبر، متقدمة على حزب الليكود الذي تراجع مقعدًا واحدا ليصبح عدد مقاعده 25 مقعدًا.

في مثل هذا السيناريو، تحصل أحزاب المعارضة الصهيونية على أغلبية 61 مقعداً، مقارنة بـ 49 مقعداً لائتلاف نتنياهو و 10 مقاعد للأحزاب العربية.

في غضون ذلك، وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن طبيعة الاتفاق الناشئ بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القتال في لبنان، لا توجد تغييرات في الخريطة السياسية الحالية، بدون تحالفات، بين الكتل مقارنة بالاستطلاع السابق: 60 مقعدا لأحزاب المعارضة الصهيونية، مقارنة بـ 50 مقعدًا لائتلاف نتنياهو و10 مقاعد إضافية للأحزاب العربية.

هذا الأسبوع، لم تتجاوز الصهيونية الدينية (2.5%)، وأزرق أبيض (1.9%)، وبلد (1.8%) نسبة الحسم.

كما يُظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين (68%) يشعرون بالقلق على أنفسهم وعائلاتهم إزاء موجة الجريمة والعنف في شوارع إسرائيل.