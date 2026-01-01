السعودية : هناك أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة

الجمعة 08 مايو 2026 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض / وكالات /

بعد تبادل إطلاق النار بين إيران وأميركا في أخطر انتهاك للهدنة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين في الثامن من أبريل الماضي، أكد مصدر سعودي مطلع أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية.

كما أوضح المصدر في تصريحات للعربية يوم الجمعة أن الرياض تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بين أميركا وإيران.

صورة مضللة

إلى ذلك، اعتبر أن "هناك أطرافاً تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف السعودية لأسباب مشبوهة".

أتت تلك التصريحات بعد تبادل الجانبين الأميركي والإيراني الاتهامات بخرق الهدنة. حيث أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الإيرانية أطلقت النيران نحو 3 سفن حربية أميركية.

في حين اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز وكذلك بندر خمير وسيريك.

بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة مع طهران على الرغم من الأعمال القتالية التي وقعت أمس، قائلاً للصحفيين "ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين".

علماً أنه قبل تلك الضربات، طرحت الولايات المتحدة مقترحاً أولياً من شأنه أن ينهي الصراع رسمياً، دون أن يتطرق في المرحلة الأولى إلى المطالب الأميركية الرئيسية الخاصة بتعليق البرنامج النووي الإيراني، على أن تبحث لاحقاً، وفق ما نقلت "رويترز".

فيما أعلنت طهران يوم الخميس أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الخطة المقترحة، ولا تزال تدرسها.

