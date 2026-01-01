الاحتلال يواصل نسف منازل بحي التفاح والزوارق الحربية تطلق النار ببحر غزة

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢١١ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة مواطنين وإصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

و استشهد ثلاثة من عناصر الامن واصيب اخرون باستهداف طائرات الأباتشي نقطة امنية غرب مدينة غزة.

ونعت داخلية غزة شهدائها نقيب/ أنور زهير أبو حصيرة، مساعد/ حسن أسامة داود والمساعد محمد ياسين.

وفجر اليوم نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

واصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الإحتلال النار في عرض بحر غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد من وصلوا مشافي غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية تسعة شهداء اضافة الى ٣٩ إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٨٤٦ اضافة إلى

٢٤١٨ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٦٩ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٦٢٨ شهيد و ١٧٢٥٢٠ مصاب.