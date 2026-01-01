انطلاق ماراثون فلسطين الدولي العاشر في بيت لحم

انطلق، اليوم الجمعة، ماراثون فلسطين الدولي بنسخته العاشرة في مدينة بيت لحم، بمشاركة آلاف العدائين المحليين والأجانب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية واسعة.

وانطلق السباق من ساحة المهد، مرورا بشارع المهد وصولا إلى مخيم عايدة شمالا بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، ثم الانعطاف إلى شارع القدس-الخليل ومنطقة باب الزقاق، وصولا إلى مخيم الدهيشة، ومنه إلى بلدة الخضر، قبل العودة مجددا إلى ساحة المهد، وفق المسافات المعتمدة لكل سباق.

ويُكرر المسار مرتين في سباق الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كم، نظرا لعدم وجود طريق فلسطيني بهذه المسافة من دون حواجز أو معيقات.

وقالت المنسق العام للماراثون اعتدال عبد الغني لـ"وفا"، إن النسخة الحالية تتميز بوحدة الوطن، إذ يُقام الماراثون في بيت لحم بالتزامن مع تنظيم ماراثون في قطاع غزة لمسافة 5 كم من جسر وادي غزة باتجاه الشمال.

وأضافت أن ماراثونا افتراضيا نُظم في مختلف دول العالم خلال الفترة من 17 إلى 21 نيسان/ أبريل 2026، بسبب حالة الحرب التي تسود المنطقة، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك من 88 دولة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمشاركين تجاوز 13 ألفا، بينهم 2523 مشاركا في قطاع غزة، إضافة إلى ألف مشارك أجنبي من 75 دولة حول العالم.

ولفتت عبد الغني إلى أن الماراثون يشمل سباقات الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كم، ونصف ماراثون لمسافة 21 كم، وسباق 10 كم، وسباق 5 كم للعائلات.

وأوضحت أن طاقما مكونا من 12 حكما مختصا يشرف على التحكيم والمراقبة، إلى جانب غرفة للتحكيم والتتبع عبر الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى 12 مراقبا موزعين على مسارات السباق المختلفة.

كما يشارك أكثر من مئة متطوع من مؤسسات متعددة، إلى جانب توفير 11 محطة مركزية لتقديم المياه والإسعافات والمغذيات للمشاركين.

من جهته، أكد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداح أن الخطة الأمنية تضمنت نشر 300 عنصر شرطة على طول مسار الماراثون منذ الساعة الرابعة فجرا وحتى انتهاء الفعالية، إضافة إلى ضباط وعناصر من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى بالتنسيق مع العمليات المشتركة.