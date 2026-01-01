الأونروا: الجرذان تهاجم أطفال غزة أثناء نومهم في الخيام

الجمعة 08 مايو 2026 07:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، بأن الجرذان تهاجم الأطفال أثناء نومهم في الخيام بقطاع غزة.

وقالت الوكالة عبر حسابها في منصة "إكس": "تقوم الجرذان بعضّ الأطفال ليلاً داخل خيامهم أثناء نومهم، داعية إلى إدخال المبيدات الحشرية والأدوية إلى القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، أنه "في غزة، يواجه السكان الذين هم أصلا في أوضاع هشة، مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض نتيجة النزوح، واكتظاظ الخيام، ونقص المياه النظيفة، وتعطل أنظمة الصحة البيئية".

وتابعت أنها "تعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء المحليين لمتابعة تزايد حالات الالتهابات الجلدية ومخاطر انتشار الأمراض، جراء انتشار الجرذان، مشددة على ضرورة إدخال المزيد من الخيام، والمبيدات الحشرية، والأدوية إلى غزة.

وقبل يومين، حذرت الأونروا من تدهور الأوضاع الصحية في غزة، جراء تزايد حالات الالتهابات الجلدية نتيجة انتشار الجرذان والقمل والبراغيث والعث، وسط نقص حاد في الأدوية ومنع إسرائيل إدخال المساعدات.

