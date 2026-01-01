إيران تعلن ردًا فوريًا على هجمات أميركية في مضيق هرمز ومحيطه: استهداف مدمرات وقطع حربية

الجمعة 08 مايو 2026 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، إن الجيش الأميركي المعتدي والإرهابي وقطاع الطرق قام بخرق وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز.

وأضاف أن القوات الأميركية استهدفت أيضاً سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز مقابل ميناء الفجيرة في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه العمليات تزامنت مع تنفيذ اعتداءات جوية على مناطق مدنية في سواحل بندر خمیر وسيريك وجزيرة قشم، وبالتعاون مع بعض دول المنطقة.

وأوضح المتحدث أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردّت فوراً على هذه الهجمات، من خلال استهداف القطع العسكرية الأميركية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، مؤكداً أنها ألحقت بها خسائر كبيرة.

وأكد ذو الفقاري أن الولايات المتحدة المجرمة والمعتدية والدول الداعمة لها يجب أن تدرك أن إيران، كما في السابق، ستردّ بقوة ومن دون أي تردد على أي اعتداء أو تجاوز.

