إعلام إيراني : سماع دوي انفجارات قرب بندر عباس جنوب إيران

الخميس 07 مايو 2026 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع عدة دويّات انفجار مساء يوم الخميس، في محيط مدينة بندر عباس جنوبي إيران، دون اتضاح طبيعة الحادث أو موقعه الدقيق حتى الآن.

وذكرت الوكالة أن سكان المدينة سمعوا "عدة أصوات شبيهة بالانفجارات" من مناطق قريبة من بندر عباس، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد مصدرها وأبعادها.

وذكرت المصادر أن سكان المناطق القريبة سمعوا أصوات انفجارات، فيما أشارت بعض التقديرات الأولية إلى احتمال ارتباط بعضها بعمليات تحذير نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ضد سفن قالت إنها حاولت العبور بشكل غير مصرح به عبر مضيق هرمز.

وأكدت وكالة تسنيم أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد المصدر الدقيق للأصوات، بينما أشارت وكالة فارس إلى أن تفاصيل إضافية ستعلن لاحقا.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز، بعدما تحدثت وسائل إعلام إيرانية خلال اليومين الماضيين عن محاولات أمريكية لتأمين عبور سفن تجارية عبر المضيق ضمن عملية "مشروع الحرية"، وهو ما قالت طهران إن قواتها المسلحة تصدت له.

كما أشارت تقارير إيرانية إلى أن القوات الأمريكية استهدفت زورقين للصيد، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وفق الرواية الإيرانية، من دون تعليق فوري من الجانب الأمريكي.

