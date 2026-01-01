تسجيل اول اصابة بفيروس هانتا القاتل في إسرائيل

الخميس 07 مايو 2026 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة معاريف عن إصابة إسرائيلي بفيروس هانتا، وهي أول حالة من نوعها منذ سنوات، وذلك في خضم تفشٍّ غير معتاد على متن سفينة الرحلات الاستكشافية "إم في هونديوس" في المحيط الأطلسي. وتتعلق الحالة الإسرائيلية بشخص أُصيب على ما يبدو في أوروبا الشرقية قبل بضعة أشهر، وتم تشخيص إصابته بعد أن أكدت فحوصات الأجسام المضادة وفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الإصابة.

وفقا للصحة الاسرائيلية فان حالته مستقرة وهو تحت إشراف طبي. تُحفظ بياناته الشخصية، بما في ذلك مكان إقامته والمركز الطبي الذي شُخِّصت فيه حالته، في النظام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي.

