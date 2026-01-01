  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستشار خامنئي يعلن نهاية "الصبر الاستراتيجي" لايران

الخميس 07 مايو 2026 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار خامنئي يعلن نهاية "الصبر الاستراتيجي" لايران



وكالات - سما-

أعلن المستشار الإيراني محسن رضائي تخلي طهران عن سياسة الصبر الاستراتيجي رافضا سيناريوهات واشنطن الاستعراضية بشأن مضيق هرمز وأكد إصرار بلاده على انتزاع كامل حقوقها وتعويضاتها.

وفي تصريحاته الإعلامية، شدد مستشار المرشد الإيراني اللواء محسن رضائي على أن طهران لن تعود أبداً إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب التي استمرت 12 يوما (العام الماضي)، معلنا بشكل قاطع تخلي إيران عن سياسة الصبر الاستراتيجي التي انتهجتها سابقاً.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحاول، عبر طرح قضية إعادة فتح مضيق هرمز، القيام بعمل استعراضي تمهيدا للخروج من المنطقة، لكن إيران لن تسمح بتمرير هذا المخطط أو تكرار الأخطاء السابقة.

وشدد رضائي على وجوب أن تعوض الولايات المتحدة كافة الخسائر التي ألحقتها بإيران، مؤكدا أن طهران ستأخذ حتما حقوقها الكاملة وتعويضاتها المستحقة دون مساومة.

وأعرب عن ثقته الراسخة بأن الولايات المتحدة ستتجه يوما بعد يوم نحو التدهور والانهيار الحتمي، متوقعا سقوط هذا الكيان المغتصب وعودة الأمن والاستقرار الدائم إلى ربوع المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا أصدرت «لجنة إدارة غزة» بياناً عن حيادها الحزبي؟

مصادر تكشف عن لقاء بين حماس والوسطاء بتركيا لـ"إنقاذ" اتفاق غزة

بدقة متناهية ..واشنطن بوست: صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران قصفت أكثر من 200 منشأة في قواعد أمريكية

إسرائيل تزعم اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله

التوتر يشتعل بين الإمارات وإيران على خلفية “بيان صحفي”.. أبو ظبي “غاضبة” بشدة وتهدد

يوميات سفيرة الاحتلال في لندن تفضح شبكة "اللوبيات" الداعمة للإبادة في غزة

مصر تؤكد أهمية بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة و شر قوة الاستقرار

الأخبار الرئيسية

3 شهداء في غارة إسرائيلية غرب غزة وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في القطاع …

الحرس الثوري: قواتنا على أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي عدوان وردنا المقبل سيكون “حازما وقويا”

IMG_4667

للمرة الأولى..الرئيس الإيراني بزشكيان: اجتمعت مع المرشد الأعلى لساعتين ونصف

7-1778138795-jpg-1778138795.wm

استشهاد عزام خليل الحية نجل قائد حركة حماس في غزة متأثرًا بجراحه

مصادر تكشف عن لقاء بين حماس والوسطاء بتركيا لـ"إنقاذ" اتفاق غزة