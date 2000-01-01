زامير من جنوب لبنان: لا قيود في استخدام القوة ولدينا فرصة لتغيير الواقع الإقليمي

القدس المحتلة/سما/

تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير قواته في جنوب لبنان، وقال إن جيشه يحظى بفرصة تاريخية لتغيير الواقع الإقليمي في المعركة الحالية متعددة الجبهات.

وقال زامير للقوات خلال جولته: “مهمتكم هي إزالة أي تهديد عن بلداتنا وعن قواتنا. كل إمكانيات جيش الدفاع تحت تصرفكم، ولا قيود عليكم فيما يتعلق باستخدام القوة. واصلوا تنفيذ مهمة رصد القوات المعادية في المنطقة والقضاء عليها”.

وأضاف البيان أنه منذ بداية عملية “زئير الأسد”، تم القضاء على أكثر من 2000 عنصر إرهابي من حزب الله، مؤكداً أن “الجيش سينتهز أي فرصة لتوسيع الضربة الملحقة بالحزب ولإضعافه باستمرار”.

وأشار زامير إلى أن التعاون والتنسيق مع الجيش الأمريكي مستمران، وأن الجيش يتابع الأوضاع عن كثب، مضيفا: “في إيران لدينا مجموعة أخرى من الأهداف الجاهزة للضرب، ونحن على أهبة الاستعداد للعودة إلى معركة قوية وواسعة النطاق تتيح لنا تعميق إنجازاتنا وإضعاف النظام الإيراني حتى أكثر”.

كما تحدث رئيس الأركان عن تجواله داخل نفق تابع لحزب الله، يبلغ عمقه حوالي 25 متراً، وكان مخفيا تحت متجر لبيع ملابس الأطفال يبدو عادياً من الخارج. ووصف هذا النفق بأنه “دليل آخر على استغلال حزب الله للمناطق المدنية لغرض تنفيذ عمليات إرهابية، متسترا بين السكان المحليين”.