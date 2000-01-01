  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زامير من جنوب لبنان: لا قيود في استخدام القوة ولدينا فرصة لتغيير الواقع الإقليمي

الخميس 07 مايو 2026 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
زامير من جنوب لبنان: لا قيود في استخدام القوة ولدينا فرصة لتغيير الواقع الإقليمي



القدس المحتلة/سما/

تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير قواته في جنوب لبنان، وقال إن جيشه يحظى بفرصة تاريخية لتغيير الواقع الإقليمي في المعركة الحالية متعددة الجبهات.
وقال زامير للقوات خلال جولته: “مهمتكم هي إزالة أي تهديد عن بلداتنا وعن قواتنا. كل إمكانيات جيش الدفاع تحت تصرفكم، ولا قيود عليكم فيما يتعلق باستخدام القوة. واصلوا تنفيذ مهمة رصد القوات المعادية في المنطقة والقضاء عليها”.
وأضاف البيان أنه منذ بداية عملية “زئير الأسد”، تم القضاء على أكثر من 2000 عنصر إرهابي من حزب الله، مؤكداً أن “الجيش سينتهز أي فرصة لتوسيع الضربة الملحقة بالحزب ولإضعافه باستمرار”.
وأشار زامير إلى أن التعاون والتنسيق مع الجيش الأمريكي مستمران، وأن الجيش يتابع الأوضاع عن كثب، مضيفا: “في إيران لدينا مجموعة أخرى من الأهداف الجاهزة للضرب، ونحن على أهبة الاستعداد للعودة إلى معركة قوية وواسعة النطاق تتيح لنا تعميق إنجازاتنا وإضعاف النظام الإيراني حتى أكثر”.
كما تحدث رئيس الأركان عن تجواله داخل نفق تابع لحزب الله، يبلغ عمقه حوالي 25 متراً، وكان مخفيا تحت متجر لبيع ملابس الأطفال يبدو عادياً من الخارج. ووصف هذا النفق بأنه “دليل آخر على استغلال حزب الله للمناطق المدنية لغرض تنفيذ عمليات إرهابية، متسترا بين السكان المحليين”.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن ملامح صفقة ترامب وإيران: إنهاء الحرب وفتح هرمز مقابل نقل المواد النووية لأمريكا

بدقة متناهية ..واشنطن بوست: صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران قصفت أكثر من 200 منشأة في قواعد أمريكية

غازي حمد: قضية السلاح يمكن معالجتها ونسعى لتجنّب عودة الحرب في غزة

إسرائيل تزعم اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله

التوتر يشتعل بين الإمارات وإيران على خلفية “بيان صحفي”.. أبو ظبي “غاضبة” بشدة وتهدد

مصر تؤكد أهمية بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة و شر قوة الاستقرار

يوميات سفيرة الاحتلال في لندن تفضح شبكة "اللوبيات" الداعمة للإبادة في غزة

الأخبار الرئيسية

الحرس الثوري: قواتنا على أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي عدوان وردنا المقبل سيكون “حازما وقويا”

IMG_4667

للمرة الأولى..الرئيس الإيراني بزشكيان: اجتمعت مع المرشد الأعلى لساعتين ونصف

7-1778138795-jpg-1778138795.wm

استشهاد عزام خليل الحية نجل قائد حركة حماس في غزة متأثرًا بجراحه

مصادر تكشف عن لقاء بين حماس والوسطاء بتركيا لـ"إنقاذ" اتفاق غزة

لماذا أصدرت «لجنة إدارة غزة» بياناً عن حيادها الحزبي؟