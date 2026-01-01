السيسي يؤكد تضامن مصر مع الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، "زيارة أخوية"، إلى الإمارات، استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حسبما ورد في بيان، إلى أن السيسي "أكد تضامن مصر مع الإمارات، في ظل الظرف الإقليمي الراهن"، وشدد على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات، ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها.

وأكد السيسي، خلال الزيارة، أن "ما يمس الإمارات يمس مصر"، كما أوضح، وفق بيان الرئاسة المصرية، أن "تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره"، مشيراً إلى "ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية".

وذكر متحدث الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيسين تناولا كذلك سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تكثيف التشاور بشأن الأزمات الإقليمية بما يحافظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد، وفق متحدث الرئاسة المصرية، عن تقديره للرئيس المصري، وحرص الإمارات على مواصلة التنسيق مع مصر.

السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أشار إلى أن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً على غداء عمل، رحب خلاله الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس المصري إلى "بلده الثاني الإمارات"، مشيداً بـ"العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين".