الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدا

الخميس 07 مايو 2026 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم الخميس، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدا،  172,520 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء (3 شهداء جدد، و3 شهداء انتشال)، و39 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 846 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,418، في حين جرى انتشال 769 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

