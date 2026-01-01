للمرة الأولى..الرئيس الإيراني بزشكيان: اجتمعت مع المرشد الأعلى لساعتين ونصف

طهران / وكالات /

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الخميس، إنه اجتمع مع المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.

وبحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفاد بزشكيان بأن اللقاء استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة.

ووفق ما ذكرته الوكالة عن الرئيس الإيرانية فإن اللقاء المشار إليه عقد في أجواء قائمة على الثقة والحوار المباشر. على حد وصفه.

وقال بزشكيان إن بلاده تتعرض لضغوط خارجية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني، مشيراً إلى أن هدف هذه الضغوط هو خلق حالة من السخط العام ودفع المواطنين إلى النزول للشوارع بما يؤدي إلى إضعاف بنية الحكم.