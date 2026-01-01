  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

للمرة الأولى..الرئيس الإيراني بزشكيان: اجتمعت مع المرشد الأعلى لساعتين ونصف

الخميس 07 مايو 2026 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى..الرئيس الإيراني بزشكيان: اجتمعت مع المرشد الأعلى لساعتين ونصف



طهران / وكالات /

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الخميس، إنه اجتمع مع المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.

 وبحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفاد بزشكيان بأن اللقاء استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة.

 ووفق ما ذكرته الوكالة عن الرئيس الإيرانية فإن اللقاء المشار إليه عقد في أجواء قائمة على الثقة والحوار المباشر. على حد وصفه.

وقال بزشكيان إن بلاده تتعرض لضغوط خارجية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني، مشيراً إلى أن هدف هذه الضغوط هو خلق حالة من السخط العام ودفع المواطنين إلى النزول للشوارع بما يؤدي إلى إضعاف بنية الحكم.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن ملامح صفقة ترامب وإيران: إنهاء الحرب وفتح هرمز مقابل نقل المواد النووية لأمريكا

بدقة متناهية ..واشنطن بوست: صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران قصفت أكثر من 200 منشأة في قواعد أمريكية

غازي حمد: قضية السلاح يمكن معالجتها ونسعى لتجنّب عودة الحرب في غزة

إسرائيل تزعم اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله

التوتر يشتعل بين الإمارات وإيران على خلفية “بيان صحفي”.. أبو ظبي “غاضبة” بشدة وتهدد

مصر تؤكد أهمية بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة و شر قوة الاستقرار

يوميات سفيرة الاحتلال في لندن تفضح شبكة "اللوبيات" الداعمة للإبادة في غزة

الأخبار الرئيسية

الحرس الثوري: قواتنا على أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي عدوان وردنا المقبل سيكون “حازما وقويا”

7-1778138795-jpg-1778138795.wm

استشهاد عزام خليل الحية نجل قائد حركة حماس في غزة متأثرًا بجراحه

مصادر تكشف عن لقاء بين حماس والوسطاء بتركيا لـ"إنقاذ" اتفاق غزة

لماذا أصدرت «لجنة إدارة غزة» بياناً عن حيادها الحزبي؟

IMG_4656

بدقة متناهية ..واشنطن بوست: صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران قصفت أكثر من 200 منشأة في قواعد أمريكية