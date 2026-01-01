الدولار ينهار: إسرائيل على حافة تسونامي اقتصادي بسبب الشيكل

القدس المحتلة / سما /

تحذيرات متصاعدة في إسرائيل من "حالة طوارئ وطنية" مع استمرار الارتفاع الحاد للشيكل، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تضرب قطاعات التصدير والاستثمار.

وانخفض الدولار، أمس الأربعاء، إلى نحو 2.9 شيكل، مواصلا تراجعَه أمام العملة الإسرائيلية التي ارتفعت بنسبة 9% منذ بداية عام 2026.

وجاء هذا الصعود بعد حالة الهدوء في مضيق هرمز، والتي انعكست بانخفاض أسعار النفط وتحسن مؤقت في الأسواق.

أسباب ضعف الدولار

حتى قبل شهر، لم يكن أحد يعتقد أن سعر صرف الدولار سينخفض إلى ما دون مستوى 3 شواقل. لكن الاتجاه الذي بدأ آنذاك لا يزال مستمراً.

تعود أسباب ضعف الدولار إلى فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نتيجة تدفقات النقد الأجنبي إلى إسرائيل، وخروج شركات التكنولوجيا المتقدمة من السوق، ونشاط المؤسسات التي تحوّل الدولار إلى شيكل.

ولا يتدخل بنك إسرائيل حاليا في التداول، مدعيا أن هذه "قوى سوقية" طبيعية وليست "فشلًا سوقيًا".

تضيف صحيفة معاريف الإسرائيلية ، من الصعب للغاية على بنك إسرائيل، الذي يمتلك احتياطيات من العملات الأجنبية تبلغ 230 مليار دولار (حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي)، التدخل، نظراً لفائض النقد الأجنبي الهائل لديه.

ومن بين الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة، نظراً لأن وضع الدولار يثير مخاوف بشأن خفض تكاليف الاستيراد والإضرار بربحية المستوردين.

في الماضي، كان من المعتاد تقدير أن انخفاض أو ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 1% مقابل الشيكل سيؤثر بنسبة 0.2% على المؤشر. وهذا ما يسميه الاقتصاديون "تأثير سعر الصرف".

كان من المفترض أن يكون لانخفاض قيمة الدولار بنسبة 9% بدءًا من عام 2026 تأثير كبير على المؤشر، ولكن في الواقع، يتراجع هذا التأثير.

الدولار يتراجع، لكن الأسعار لا تتراجع.

على الرغم من التراجع الحاد في قيمة الدولار، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة لأسباب عديدة، أهمها غياب المنافسة. وينطبق هذا على قطاع استيراد السيارات والعديد من الصناعات الغذائية. وقد نتج عن ذلك، على سبيل المثال، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في بداية الشهر.

وصل الوضع إلى حدٍّ من العبثية، حيث ترفع شركات الشحن الإسرائيلية عمولاتها لتعويض تراجع قيمة الدولار والانخفاض الفعلي في قيمة العمولات. وترتبط موجة ارتفاع الأسعار أيضاً بأزمة الطاقة العالمية والارتفاع الحاد في أسعار النفط والوقود.

وخلافاً للتوقعات، لا يؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض الأسعار، بل تذهب الأرباح إلى جيوب المستوردين. ونظراً لتراجع الربحية بنسبة 9% منذ بداية عام 2026، فإن أمام الصناعي خيارين: إما التوقف عن التصدير إلى دول الكتلة الدولارية والتحول إلى التصدير إلى دول أخرى، أو ببساطة إغلاق خطوط الإنتاج وتسريح العمال.

وبحسب الصحيفة فإن الوضع في قطاع التكنولوجيا المتقدمة أكثر خطورة بكثير ، وهناك مخاوف جوهرية من تضرر مراكز التطوير. سعر صرف الدولار عند هذا المستوى غير طبيعي.

نحن بحاجة إلى خطة طوارئ

يُبدي المحافظ البروفيسور أمير يارون قلقاً بالغاً بشأن إدارة الميزانية، باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً على أسعار الفائدة. وقد همّش نتنياهو الاعتبارات الاقتصادية والمالية في أولوياته. كما يُدرك وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان أن المشكلة الرئيسية تكمن في الحكومة، التي يجب عليها تغيير أولوياتها والاستثمار بشكل عاجل في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. إن ما يحدث في سوق العملات اليوم يُعدّ حالة طوارئ اقتصادية.

ووفقا للتقرير فإنه يتعين على رئيس الوزراء نتنياهو استدعاء محافظ بنك اسرائيل بصفته المستشار الاقتصادي للحكومة، إلى اجتماع اليوم لوضع خطة طوارئ لمعالجة الأزمة. ويجب أن يتم ذلك قبيل بدء إغلاق المصانع في المناطق النائية.