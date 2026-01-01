الاحتلال يواصل خروقاته و يوسع نطاق الغارات الجوية بعيدا عن الخط الأصفر

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ210 في مختلف مناطق قطاع غزة .
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .
وسجلت المناطق البعيدة عن الخط الأصفر الذي يفصل مناطق سيطرة اسرائيل عن المناطق الغير خاضعة للاحتلال المباشر العدد الأكبر من الغارات.
والشهداء هم: صخر فهمي كشكو ، حمدان صخر كشكو ومحمد بشير كشكو
واستشهد العقيد في شرطة غزة نسيم الكلزانى ( ابو مجدي ) جراء القصف الذي استهدف سيارته في خانيونس ليلتحق بنجله الذي استشهد بداية الحرب .
وفي وقت سابق، وصل مجمع الشفاء الطبي الشهيد رامي ابو وطفة الذي ارتقى في غارة اسرائيلية على شارع صلاح الدين مساء الثلاثاء قرب محطة ابو جبة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد ثلاثة مواطنين متأثرين بجراحهم
وفجر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بيت لاهيا وشرق مدينة غزة.