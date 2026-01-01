الاحتلال يواصل خروقاته و يوسع نطاق الغارات الجوية بعيدا عن الخط الأصفر

الخميس 07 مايو 2026 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

 يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ210 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

وسجلت المناطق البعيدة عن الخط الأصفر الذي يفصل مناطق سيطرة اسرائيل عن المناطق الغير خاضعة للاحتلال المباشر العدد الأكبر من الغارات.

وحاولت اسرائيل مساء الاربعاء اغتيال عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية باستهدافه بحي الدرج شرق مدينة غزة.
واصيب عزام بجراح بالغة الخطورة في عملية الاغتيال فيما استشهد احد مرافقيه حمزة الشرباصي .
واستشهد ثلاثة مواطنين وعدد كبير من الإصابات بقصف اسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين بحي الزيتون جنوب شرق غزة.
ونقل الشهداء والمصابون وبعضهم بحال الخطر إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة.

والشهداء هم: صخر فهمي كشكو ، حمدان صخر كشكو ومحمد بشير كشكو

واستشهد العقيد في شرطة غزة نسيم الكلزانى ( ابو مجدي ) جراء القصف الذي استهدف سيارته في خانيونس ليلتحق بنجله الذي استشهد بداية الحرب .

وفي وقت سابق، وصل مجمع الشفاء الطبي الشهيد رامي ابو وطفة الذي ارتقى في غارة اسرائيلية على شارع صلاح الدين مساء الثلاثاء قرب محطة ابو جبة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد ثلاثة مواطنين متأثرين بجراحهم

وفجر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بيت لاهيا وشرق مدينة غزة.

